上千人竹南海濱親子路跑

二○二五「竹南海濱親子運動健康跑步去」活動昨（二）日登場，上千名鄉親一早齊聚龍鳳漁港停車場，在縣長鍾東錦、竹南鎮長方進興、代表會主席何秀綿鳴笛後，迎著晨曦出發，運動健身，也享受竹南海濱的旖旎風光。

路跑活動分為親子組四點二公里及社會組八點二公里，吸引超過千名鄉親報名，參加民眾一早就陸續完成報到手續，龍山里社區媽媽也帶來廣場舞表演為活動暖場。

縣長鍾東錦、竹南鎮長方進興、代表會主席何秀綿、立委陳明夫人吳麗利、議員廖英利、陳碧華、葉忠倫及地方代表、里長上午都到場為參賽選手們加油打氣，並帶領大家一起跟著老師做健康操暖身為出發做準備。

千名選手隨後在縣長鍾東錦鳴笛後出發，鍾東錦表示，跑步是對身體很好的運動，尤其此次路線還經過親子之森和長青之森，置身在林蔭與海風之間，可以體驗竹南海濱之美。鍾東錦縣長感謝立委陳超明的協助、竹南鎮長方進興帶領的團隊和代表會主席何秀綿的調和鼎鼐，讓竹南越來越好。他指出，除了竹南運動館是全縣第一個啟用的鄉鎮，龍鳳漁港的漁貨大樓也馬上就要發包施工，另外，配合漁獲大樓興建，縣府也準備將一旁的空地劃為遊憩用地，未來結合親子之森和長青之森，形成一條觀光廊帶，一定能帶來更多的遊客，讓地方的發展更活絡。