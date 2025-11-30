上千名民眾湧入分享臺中醫院130歲生日快樂

迎接衛生福利部臺中醫院130歲生日，臺中醫院昨（29）舉行130周年院慶園遊會，現場除了邀請臺中醫院志工大隊表演熱情的「非洲鼓」，還有臺中國小合唱團演唱、烏克麗麗演奏，台上演出精彩，台下則設有文創、美食市集，還有營養衛生與用藥防疫常識闖關活動，上千名民眾湧入臺中醫院，西非姐妹醫院迦納醫學中心也特別傳來生日賀電祝福，分享臺中醫院130歲生日的喜悅。

衛生福利部次長林靜儀、臺中市衛生局長曾梓展、副局長陳麗娟，以及立委羅廷瑋等人，也親臨參與院慶活動，黃元德院長並特別邀請歷任臺中醫院院長「回娘家」，高齡九十歲的黃孝鏘院長、以及李孟智院長、徐永年院長都出席觀禮，貴賓們在黃元德院長、廖妙淯副院長陪同下，參觀臺中醫院百年歷史照片，一同回顧臺中醫院的過去並展望未來。

黃元德院長表示，臺中醫院建院至今1 30年，是台灣歷史最悠久的公立醫院之一。1895年， 日本總督府台灣民政支部創設民政支部診斷所，是台中醫院的前身。在日治時期擴大成為「臺灣總督府臺中病院」，是中部最大的公立醫院，也是台灣中部唯一的結核病專屬醫院；1945年光復後，改隸為「臺灣省立臺中醫院」；2013年隨著精省及衛生署升格而更名為「衛生福利部臺中醫院」，可說是歷經百年風華，再現新局！

黃元德院長期許，未來臺中醫院將延續「尊重生命、關懷弱勢、以客為尊」的理念，落實公醫使命，以「提升急重症服務量能，精進醫療品質與教學研究，深耕社區健康服務」的策略，來提供大臺中民眾「以病人為中心、社區為導向的優質照護」，這是臺中醫院130年來堅定的承諾，他深信臺中醫院會成為中部地區最值得民眾信賴的醫院，以及守護社區健康的好鄰居。

臺中醫院退休聯誼會創會長、前護理科主任陳束李，兒女、媳婦與六個孫子都在臺中醫院誕生，她特別提供「臺中醫院’寶寶」全家福照片，祝福臺中醫院130歲生日快樂。

（如圖）黃元德院長與貴賓拉開紅彩帶，「輝動130，醫起展未來」大大的130年氣球蛋糕昇起，在臺中醫院主持人陳德鉦藥師帶領下，全場高呼「傳承百卅年 ，傳承新紀元，臺中醫院生日快樂！」臺中醫院130年院慶活動也在熱情歡樂氣氛下掀起最高潮，並畫下完美句點。