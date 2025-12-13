上千名民眾站上街頭 籲減碳對策納純植物飲食

純植行動聯盟13日邀請上千名民眾遊行及靜坐，包括藝人楊子儀、連俞涵等參與，共同呼籲純植物飲食入國家淨零主軸。（林良齊攝）

減碳對策納純植物飲食！純植行動聯盟13日邀請上千名民眾遊行及靜坐，包括藝人楊子儀、連俞涵等參與，共同呼籲純植物飲食入國家淨零主軸、校園要全面提供純植物飲食選項，更要在公共場域、企業、交通與各地餐飲空普及，讓每個人都能方便、安全、健康地享用純植飲食。

擔任活動大使的楊子儀表示，家中原本有人開葷食餐廳，為了長期茹素的他改變改開了「素食自助餐」，他也提及，如果一個人每年光是落實周一無肉日就可以減少約百公斤碳排，「吃素就能讓地球變好」。

「解決氣候危機最快也最有方式就是純植物飲用」，中華全球蔬食創會理事長黃詠學表示，推動蔬食不是潮流，而是文明選擇。台灣擁有成熟的農業、餐飲與科技基礎，只要政府、產業與民間一起合作，就有能力成為亞洲最友善純植的國家。她也提及，近年在各界爭取之下，技術士證也開辦中餐素食職類，「算是初步成果」。

純植行動聯盟成員、律師趙梅君說，之前曾多次訴求，政府也給予正面回應，但她強調，蔬食抗暖化已經是世界趨勢了，呼籲政府應傾聽民意、盡速研擬相關政策。

環境部長彭啟明則在臉書指出，分享好吃的蔬食，不僅是國民外交，更是推動環境永續最柔軟的方式，曾接引過很多朋友來親近蔬食，甚至在環境部相關活動中，好吃的蔬食所占比例很高，雖然台灣被譽為「蔬食天堂」，但數據顯示國人的肉類攝取量卻是不減反增，面臨著高碳排飲食的巨大誘惑。

彭啟明希望，用「真正好吃的蔬食」，去接引那些「無肉不歡」的朋友，蔬食早已不一樣了，健康、時尚、充滿創意，甚至比肉料理更讓人驚艷。面對氣候變遷，需要的不只是恐懼，而是發自內心的認同。

