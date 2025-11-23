上千家庭齊聚桃園HO幸福派對 何志偉：從出生到上大學，國家陪你養 13

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／桃園報導

上千家庭齊聚桃園大有梯田公園，為「桃園HO幸福親子派對」帶來滿滿活力。總統府副秘書長何志偉今（23）日到場與民眾同歡，與大小朋友互動熱烈，現場笑聲不斷。他向家長分享政府最新的育兒與青年政策，並再次強調賴清德總統提出的「小朋友國家養」理念，是政府對家庭最堅實的支持。

何志偉指出，「0–18歲國家一起養」政策推動後反應良好，核心目標就是減輕家庭育兒負擔，讓年輕爸媽放心生、安心養。他表示，托育補助已全面提升，不論是公共或準公共托育，每月皆可申請7,000至13,000元，讓更多家庭切實感受到政策帶來的幫助。

廣告 廣告

他也提到，政府的照顧不只到國小，而是「從出生一路陪到上大學」。目前高中職已全面免學費，全台約43萬名學生因此受惠；私立大專院校學生則可獲每年3萬5,000元的學雜費補貼，經濟弱勢家庭還可再申請最高2萬元補助。他強調，這些政策都是希望孩子不再因家庭條件受限，讓每個青少年都能在更公平的起點展開人生。

活動中，何志偉穿梭人群，與大小朋友進行有獎徵答、提醒大家照顧眼睛健康。他也邀請小朋友擁抱陪伴他們來參與活動的家人，感謝父母的辛勞。接著，全場一起高唱生日快樂歌，為12、1、2月的壽星獻上祝福，氣氛溫馨又熱鬧。

上千家庭齊聚桃園HO幸福派對 何志偉：從出生到上大學，國家陪你養 15

活動後台下也出現小插曲：一名即將在12月過生日的10歲女孩特地跑來向「志偉哥哥」道謝，表示很開心聽到生日祝福。何志偉看到她懷裡抱著可愛的蜜袋鼯，還蹲下來關心牠的照顧方式，提醒她要好好愛護毛小孩，不要棄養，展現親切又暖心的一面。

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

新壽輝達案為「川伯牌」加分 學者曝蘇巧慧、黃國昌潛在困境

有影／【匯流民調2026新北市長選舉最新民調3-3】蘇巧慧按步調爭取認同 劉和然持續深耕29區、黃國昌稱謙卑努力

【文章轉載請註明出處】