上千艘中國漁船自去年底兩度在東海集結 專家警告恐成新常態

日本共同社今天(7日)報導，一家地理空間數據分析公司指出，自2025年底以來，至少有多達1,500至2,000艘中國漁船兩度在東海的中、日中間線附近集結，形成一道綿延超過400公里的「海上屏障」。

專家認為，這些中國漁民被動員為海上民兵，在相關海域組成屏障，阻擋其他船隻進出，並且類似行動未來可能持續出現，逐漸成為新常態。

北京經常派遣船隻靠近位於東海、存在主權爭議的釣魚台列嶼(日本稱尖閣諸島)，以強化其主權主張。

根據利用船舶自動識別系統(AIS)追蹤船隻活動的ingeniSPACE所蒐集的數據，去年12月24日至26日間，約2,000艘中國漁船在日、中中間線靠中方的海域集結，並排成南北約470公里、東西約80公里，猶如一個巨大的U型。

今年1月11日，約1,500艘中國漁船則在橫跨中間線的海域，排成超過400公里長的長陣。

與ingeniSPACE共同進行研究的日本九州大學教授益尾知佐子(Chisako Masuo)表示，這些漁民被認為可能在退役軍人帶領下，參與了中國的軍事演練。在去年底中共解放軍於台灣周邊舉行大規模演習前，相關活動已受到監測。

2016年8月，曾有多達300艘中國漁船接近釣魚台列嶼，其中部分船隻多次進入日本領海，導致兩國緊張升高。近來偵測到的船隻數量，則已遠超當年的規模。

益尾知佐子指出，自2013年以來，中國已發展出可與分散於廣大海域的漁船聯絡的技術，並能動員這些船隻執行國防任務。

她呼籲日本政府加強與民間部門的合作，透過情報數據分析，更有效監控中國的海上活動。(編輯：許嘉芫)