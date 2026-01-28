上千雞隻暴斃染「禽流感」！豐原蛋雞場7千隻雞全撲殺 涉隱匿恐罰百萬

記者潘靚緯／台中報導

台中市豐原區一處蛋雞場，驚傳有雞隻不明原因大量死亡，數量超過1700隻，引起當地居民恐慌。台中市農業局昨(27)日火速採檢送驗後，台中市長盧秀燕今(28)日上午證實，死亡雞隻確認感染禽流感陽性，已成立前進指揮所，追蹤蛋的流向下架銷毀，案例場7000雞隻將全面撲殺。因業者未主動通報，農業局表示將開罰5到100萬，另未依規定化製死亡雞隻，也將依法開罰。

農業局啟動移動管制，並全面清消蛋雞場，案場共7千隻雞近2日將全面撲殺。(圖／翻攝畫面)

位於台中市豐原區一處蛋雞場，近日傳出有大量雞隻死亡，農業局27日獲報立即前往採樣送驗，並啟動移動管制，勒令即刻封鎖，禁止場內任何動物及物品移出。今(28)日化驗結果出爐，證實感染禽流感，農業局長李逸安表示，人員前往雞場檢驗時，發現雞隻有呼吸窘迫等疑似禽流感症狀，判斷應是禽流感。短時間內出現大量雞隻死亡，飼主聲稱部分已埋在雞場內，將依照疫調結果來做處分，如果沒有提早通報，將依法開罰，案場7千隻雞，將在這2天進行全面撲殺。

憂心問題雞蛋恐流入市面，衛生局已前往案場了解雞蛋流向，衛生局長曾梓展指出，食安處一早已前往雞場列管下架雞蛋，據了解，該蛋雞場的雞蛋多採線上訂購，若民眾擔心是否購買，可將雞蛋煮熟降低食安風險。由於禽流感會禽傳人，雞場有5名工作人員，未來包括撲殺人員都要進行7天的健康監測。

只不過下午當食安處人員到場稽查時，卻發生小插曲，雞場員工原先說要有公文，才能放行進入雞場，稽查人員表示臨時稽查不需要公文，員工又以要連絡主管為由，將稽查人員擋在門外15分鐘，直到稽查人員數次按電鈴打電話才又出現，並要求查看稽查人員證件，才開門讓稽查人員進入。

台中豐原一處蛋雞場確認染禽流感，盧秀燕表示疫調結果若顯示業者涉嫌隱匿，將開罰5到100萬。(圖／翻攝畫面)

台中市長盧秀燕表示，檢驗結果出爐後，第一時間已成立前進指揮所，針對案例場消毒作業、人車管制外，因冬天是禽流感好發季節，台中市有171處養雞場，將全面訪查避免擴散。

台中豐原蛋雞場發生1700隻雞大量死亡，市府已啟動移動管制，勒令即刻封鎖蛋場，禁止場內任何動物及物品移出。(圖／翻攝畫面)

農業局長李逸安指出，由於該蛋雞場飼養7000隻雞，近來有1700隻雞不明原因大量死亡，明顯不尋常，業者卻未主動通報，將依《動物傳染病防治條例》規定，處5萬元到100萬元罰款。

該牧場27日也發表聲明，近日在場內例行性監測中，發現部分雞隻健康狀況異常，決定採最高標準防疫措施，將全面接受顧客退款。

