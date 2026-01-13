上升期突消失！韓演員摔傷坐輪椅6年：夢裡才能奔跑

南韓演員、模特兒吳承煥近年消失於螢光幕，目前轉型以TikTok網紅「Wooni」身分從事直播主。（圖／翻攝自吳承煥 IG）





南韓演員、模特兒吳承煥近年消失於螢光幕，由於受傷坐輪椅，目前轉型以TikTok網紅「Wooni」身分從事直播主，近日他登上節目分享事故經過，並透露自己已坐了6年輪椅。

寒冬重摔改變了吳承煥的人生

吳承煥在節目《WERACLE》上透露，當時正值寒冷季節，下班返家途中因路面結冰不慎滑倒，向後重摔時，脖子重重撞擊地面，導致第5、6節頸椎受傷，他感嘆「撞到之後，我的人生徹底改變了。」

吳承煥表示，在TikTok發布影片或直播時，通常會避免輪椅出現在畫面，他透露，「當人們看到我痛苦的樣子，我害怕他們會想，『他是在利用自己的傷病博取關注』」。

吳承煥感慨，自己以前為了演技付出許多努力，受傷之後，不禁感到「一切都崩塌了」、「我真的可以這樣活下去嗎？」，並表示，「在病房時，通常會睡到下午兩、三點，我太愛做夢了，在夢裡我可以四處奔跑和活動。」

吳承煥感嘆道，「我的父母給我很多力量」，由於自己無法移動，父母則直言「動不了也沒關係，至少盡力而為」，從此之後，吳承煥下定決心振作起來，全心投入復健治療。



