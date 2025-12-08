即時中心／林耿郁報導

今（9）天受東北季風影響，迎風面桃園以北、東半部雲量偏多，偶有局部降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，外出請攜帶雨具備用，整體雨勢上半天較多，下半天則會逐漸趨緩。

氣象署預報，今天其他地區晴到多雲，陽光露臉；氣溫方面，早晚各地偏涼，低溫普遍為17至19度，局部雲量較少地區受輻射冷卻影響，溫度會再更低一些。

白天高溫方面，北部、宜花地區21至23度，其他地區可來到26至28度，感受上白天溫暖、早晚涼，日夜溫差大，早出晚歸請多加外套注意保暖。

廣告 廣告

離島天氣：澎湖多雲，20至23度，金門晴時多雲，16至21度，馬祖陰短暫雨，15至18度。

風浪方面，嘉義以北、恆春半島沿海，以及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖易有平均風6級以上、陣風8級以上強風發生，東半部及恆春半島沿海有長浪機率，海邊活動請多加留意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今受東北季風影響，迎風面擴散條件普通，中南部位於下風處，稍易累積污染物；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區，以及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

原文出處：快新聞／上午仍有大雨！下半天降水趨緩 高屏空品亮橘燈

更多民視新聞報導

本週2波冷空氣先後南下 專家曝「這天」將迎入冬首波冷氣團

未來一週體驗春夏秋冬！這1天恐「凍到10度以下」

東北季風增強！北部迎風面低溫下探16度轉雨「記得帶傘」

