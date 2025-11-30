上午全台有雨 強冷空氣「這天」報到下探12度

進入12月，本週天氣「先濕、後乾」，下一波東北季風預估於週二（12/2）晚間增強，北台灣氣溫將一路下降，且會伴隨雨勢。氣象專家預估，12/3（週三）晚間至12/4（週四）清晨將是此波降溫最為顯著的時段，有氣象論壇預測，北台平地最低氣溫約可降至12度。

氣象署說明，今（12/1）日白天各地溫暖，清晨夜晚偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差稍大，降雨方面，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東及中南部山區也有零星短暫雨，新竹以南清晨至上午因中層雲系通過，亦有零星降雨，到了下午起這些地方就會轉為多雲到晴的天氣。

另外，要注意東北風增強，苗栗至台南、恆春半島沿海地區及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海活動請留意安全。而第27號颱風天琴（ＫＯＴＯ），未來持續在南沙島附近海面緩慢移動，對台灣天氣無直接影響。

針對接下來的天氣重點，氣象粉專「林老師氣象站」說明，本週天氣仍受東北季風影響，下一波北方強冷空氣預計12/3（週三）白天就會到達談灣，12/3（週三）晚間至12/4（週四）清晨將是此波降溫最為顯著的時段，北部及宜蘭地區天氣明顯轉涼，其它地區氣溫亦有下降的趨勢，北部、東半部地區及恆春半島還有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。

12/4（週四）白天至12/5（週五），東北季風持續影響，北部、宜花地區天氣較涼，其它地區早晚亦涼；一直要等到12/6（週六）白天，台灣各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍然偏涼，籲請注意衣著調整保暖。

氣象論壇「洩天機教室」也指出，最新模式模擬顯示，週三起氣溫下降，北台平地最低氣溫約可降至12度，台北測站約可降至15度，與上一波近似。仍屬「東北季風」未達「大陸冷氣團」定義，但北台明顯轉冷，應注意保暖。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

