上午公聽會下午急審查 綠營轟電競基本法「過水式排案」

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立法院教育與文化委員會今審查「電子競技運動發展基本法草案」，運動部長李洋列席並答詢。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／台北報導〕立法院教育與文化委員會今(10)日審查「電子競技運動發展基本法草案」，上午結束公聽會後，下午隨即展開草案審查，藍綠立委為是否應替電競設立「基本法」激辯。民進黨立委林宜瑾嚴正抗議此舉是表面過水、強渡關山的排案方式，痛批在運動部年度預算未審的情況下，專為單一項目立基本法是本末倒置、流於作秀，恐引發其他運動項目的相對剝奪感，國民黨立委葛如鈞則反擊要綠營不要講政治口水，立院詢答現場火藥味十足。

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林宜瑾指出，早上才剛排公聽會，相關會議紀錄與機關都還來不及消化，下午又馬上續排逐條審查，她嚴正抗議這種表面上的過水、強渡關山的排案方式，並質疑並非每個特定項目都能輕易用「基本法」或「專法」架構來規範，核心應在於政策工具如何執行，而非法律規範位階有多高。

林宜瑾表示，今年時間將近過半，運動部今年度預算召委連一塊錢都還沒有審，反倒要立基本法來保障所謂的電競產業，會不會太本末倒置？痛批堂堂運動部是一個完整的部會，到現在卻沒有正常的預算可以使用，只能沿用過去體育署總預算硬撐。如果運動部連最基本的運作都成問題、得不到預算支持，不僅電競產業，整體的運動產業都會受到很大影響。

林宜瑾直言，國民黨立委羅廷瑋與葛如鈞的提案文字改一改就能套用到任何運動上，憑什麼專業的羽球或棒球沒有基本法？如果每個人都要搞基本法，根本就是作秀，且會讓其他運動專業人士產生嚴重的相對剝奪感。

運動部長李洋答詢時回應，早上公聽會聽到非常多專家學者的意見，部會與委員都希望發展電子競技，預計下週四會由次長或他繼續與專家學者召開更實務上的座談會。他也坦言，因運動部是去年成立，今年只能沿用去年體育署預算，其中最受打擊的是全民運動，許多新興計畫無法支用，與全民運動發展較為相關；如果單獨立電競基本法，確實會對其他運動項目帶來相對剝奪感，所以運動部將在3個月內提出更完整的法規命令，並於明年度編列3000萬元預算支持電競產業。

最後，林宜瑾要求部長必須站穩立場，平等地看待每一個運動發展。

雙方攻防過程中火藥味濃厚，葛如鈞引用林宜瑾先前發言稱「沒有法，你要怎麼行政」，主張這正凸顯制定電競基本法的必要性，且全世界有8成的電競產品、周邊、顯卡都是「台灣製造」，我們不挺台灣電競，不是很可惜？隨即遭林宜瑾回嗆「沒有人不挺啦」，雙方一度在議場內互相打斷發言，主席羅廷瑋也數度要求林尊重一下發言。

針對預算卡關的說法，葛如鈞指出，羅廷瑋已說明將於11日排案審議，整個過程大家都盡力努力、儘速來進行。綠委吳思瑤則酸，如果預算不審，即便扣除可動支的新興預算可以來急用，但最終被卡住的預算還有30.21億，「因為你沒有錢做事嘛」。

立法院教育及文化委員會「電子競技運動發展基本法草案」公聽會，運動部長李洋列席備詢。(記者田裕華攝)

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