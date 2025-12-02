上午宜蘭發生規模4.3地震！氣象署：後續不太有餘震

今天上午10時1分宜蘭縣近海發生芮氏規模4.3地震。 圖：氣象署／提供

[Newtalk新聞] 今天上午10時1分宜蘭縣近海發生芮氏規模4.3地震，對此氣象署指出，由於震央較接近陸地，且深度較淺，北部地區感受較明顯，這起地震為獨立事件，和其他地震的時間間隔滿久的，因此後續不太有餘震問題。

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午10時01分宜蘭縣近海發生芮氏規模4.3地震，震度3級地區為宜蘭縣、花蓮縣，震度2級地區為桃園市、台北市、新北市、新竹縣，震度1級地區為台中市、南投縣、新竹市，震央在宜蘭縣政府南南東方34.4公里處，深度11.7公里處。

廣告 廣告

對此，地震測報中心主任吳健富表示，該地震主要為歐亞大陸板塊及菲律賓海板塊碰撞所致，由於震央較接近陸地，且深度僅10幾公里，北部地區有較明顯感受，另外，由於該地區規模4的地震相當多，與先前幾起地震的時間都間隔滿久，因此很難有所連結，一般也不會將規模4的地震當作一個主震，後續不太會有餘震問題。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高鐵故障1.5小時「2千人受影響」！官方公布退費辦法

東北季風影響「先濕後乾」！12/3強冷空氣襲台低溫剩16度