上午才宣揚台美合作 AIT突因撥款問題臉書粉專宣布暫停定期更新

「美國在台協會」（AIT）社群指出，辦公室因撥款問題再度關門大吉。（本報系資料照）

美國在台協會（AIT）日前曾因美國中央政府關門問題而暫停社群更新44天，而今（31）日中午AIT突然在又在社群臉書宣布，「因撥款問題未決，將再次暫停更新，直到辦公室恢復」。此消息宣布前，AIT還在瘋狂發文宣傳谷立言處長受雜誌專訪的內容，強調台美合作的好處與重要性。

美國在台協會社群稍早發文表示，由於撥款問題未決，本社群帳號在辦公全面恢復之前將不會定期更新，僅會發布緊急安全資訊。

在撥款問題未決期間，美國在台協會的台北辦事處、高雄分處，以及美國海外及國內領事單位，仍會盡可能繼續提供已預約的護照及簽證服務。在辦公全面恢復之前，帳號除發布緊急安全資訊外將不再更新。

AIT今上午還頻頻發布貼文，分享谷立言處長在接受雜誌媒體專訪的對話成果，如今卻突然關門大吉。AIT稍早強調，谷立言特別希望與台灣合作韌性，他認為他們已經在5個關鍵部門，包含中央部會與機關、地方政府、公民社會、包括能源與電信的關鍵基礎設施提供者，以及軍方與軍民關係，看到許多進展。並宣揚投資台灣自身的國防工業基礎的好處。

