上午清潔工下午飲料店 打兩份工女23歲遇死劫

被酒駕男子撞死的23歲陳姓女清潔員，因為家境不好，她早上當清潔工賺3萬元薪水，下午再去飲料店打工，拼命的賺錢卻被撞死，讓妹妹悲痛發文說「現在沒有姊姊了」。由於死者是環保局委外廠商員工，無法像環保局清潔員一樣拿到職務死亡的120萬濟助金，目前立委要幫忙，向環境部爭取這筆錢。

白髮人送黑髮人，陳姓女清潔員協助清理工作被酒駕男撞死，爸媽趕到現場泣不成聲。陳姓女清潔員因為家境不好，上午當清潔員賺3萬的薪水，下午再去飲料店兼差，清潔員做不到3個月卻被撞死。

清運公司經理劉相如：「就是早上我們這個班是6點到12點，那她下午還有去飲料店打工這樣子。」

清潔員的家屬情緒一直很激動，妹妹悲痛發文指「為什麼是姊姊遇到這種事，明明人生才剛剛開始，怎麼一覺起來就變成這樣了，和我姊姊最後講話的機會都沒有了沒有姊姊了，真的沒有姊姊了」。妹妹也無法接受，怎麼撞死人，肇事者還可以呼呼大睡。而先前基隆南榮路被毒駕撞死的老翁女兒也上來留言，要政府針對毒駕酒駕修法重罰。

由於陳姓清潔員被撞，下半身損傷情況相當嚴重，殯葬業者動員了5位遺體修復師要全力修補好，讓她可以走完最後一程。

由於陳姓女清潔員是安平區委外清運公司員工，不是台南市環保局編制內人員，無法有編內員工因為職務或上下班途中死亡的120萬濟助金，只有公司的保險理賠，還有向肇事者求償。由於清潔員是執行公務時死亡，民代也在協助爭取。

台南市議員林依婷：「局長一告訴我（不行），我也馬上致電給林俊憲委員，請委員跟環境部積極來爭取這一筆120萬的濟助金。」

女清潔員為了賺錢，一天睡不到幾小時，人生才剛起步，和男朋友為了未來一起打拼，被酒駕害死，讓不少人為這年輕的生命嘆息，也希望她能獲得公平的補償。

