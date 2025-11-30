即時中心／林耿郁報導

今（1）天桃園以北、宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起各地將轉為多雲到晴的天氣。

溫度方面，氣象署預報，從夜晚至清晨各地仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差稍大，早出晚歸請適時調整衣物。

離島天氣：澎湖多雲短暫雨，21至24度；金門晴時多雲，18至23度；馬祖晴時多雲，17至20度。

東北風增強，今天在苗栗至台南、恆春半島沿海地區，以及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖局部地區，有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率，沿海活動請留意安全。

第27號颱風天琴，未來持續在南沙島附近海面緩慢移動，對我天氣無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

原文出處：快新聞／上午變天！下午恢復好天氣 高屏、金門空品亮橘燈

