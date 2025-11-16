上午跳Locking、晚上學手勢！嘻哈版賴總統觀戰街舞決賽

政治中心／綜合報導

總統盃街舞決賽，週日在總統府前登場，總統賴清德、運動部長李洋都出席，上午現場學一段舞蹈Locking經典動作，炒熱現場氣氛，賴總統表示，希望能把過去追求民主的政治場域，獻給全國人民，舉辦運動賽事，而下午總決賽也再度現身觀戰，為選手加油。

參賽者：「總統好總統好。」

尖叫聲不斷，參賽者好興奮，因為嘻哈版的賴總統，穿著寬鬆帽踢現身，與運動部長李洋一起欣賞，總統盃街舞大賽的最終戰。

兩人時不時打節拍，賴總統看得好投入，就連舞團表演的招牌手勢含意，也想了解一下，剛好旁邊，就是曾任台灣奧運霹靂舞總教練蘇志鵬，總統獲得解答，馬上就跟李洋分享。

首屆總統盃街舞落幕，賴總統開心喊「明年再來」。（圖／民視新聞）總統賴清德：「哇我剛剛看到每一個隊伍，表演都非常精彩，可以說是光彩奪目，已經照耀到整個，凱達格蘭大道的上空，我希望我們明年再來，大家說好不好？（好）謝謝！。」

主持人：「好！趕快給你一張機會，321！。」

首屆總統府街舞大賽，圓滿落幕，而且真如其名，就在總統府前的凱道舉行，把追求民主政治場域，化身為全民運動的主場，賴總統也跳起來啦。

首屆總統盃街舞大賽在凱道登場，賴總統與運動部長李洋，一起觀賽。（圖’／民視新聞）

「一二三四。」

為了上午的比賽開幕，賴清德與李洋豁出去，跟年輕人學Locking的經典動作，感受街舞魅力。

總統賴清德：「要推廣街舞，一方面也要鼓勵創作，決賽的地點，特別在總統府前的廣場，就是把這個過去追求，民主的政治場域，來獻給全國人民，來舉辦運動賽事。」

運動部長李洋：「總統盃我們一再的告訴大家，我們政府，我們多麼重視我們街舞的文化，這個運動是不是重視得太快了，感覺其他運動會吃醋，羽球就有點吃醋了。」

其實11月初凱道才辦過，總統盃3對3籃球賽，下一場運動賽事會是什麼呢？可以好好期待。

