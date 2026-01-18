上半場落後17分 桃園台啤永豐雲豹精彩大逆轉擊敗夢想家

「金牌狀元」林信寬全場出賽38分鐘，並攻下14分、6籃板，且包含4記三分球。圖：球團提供

台啤永豐雲豹今(18)日於客場與福爾摩沙夢想家交手，儘管雲豹上半場最多落後17分，但下半場團隊從防守帶動進攻氣勢，土洋聯手打出精彩逆轉勝，且全場共製造對手21次失誤，終場雲豹98比91擊敗夢想家，拿下本季第13勝。

「小高」高錦瑋攻下16分、8助攻。圖：球團提供

前兩節雲豹禁區頻頻失守，加上對手進攻多點開花，半場結束雲豹45比54暫以9分落後，易籃後團隊加強防守強度，多次製造對手失誤，且團隊進攻回溫，最終雲豹在第四節一開始就將比分超前，後續兩隊雖進入拉鋸戰，但關鍵時刻「雲豹Kobe」克羅馬(Lasan Kromah)飆進奠定勝基的中距離跳投，最終雲豹就以7分之差贏下勝利。

「雲豹Kobe」克羅馬(Lasan Kromah)飆進奠定勝基的中距離跳投，最終雲豹就以7分之差贏下勝利。圖：球團提供

總教練羅德爾(Henrik Rödl)賽後表示，「這是一場艱難的比賽，夢想家上半場主宰了比賽，但團隊下半場打出競爭力，努力將比賽逆轉回來，我對我們球員感到驕傲，這場逆轉勝對團隊來說很重要。」

「金牌狀元」林信寬全場出賽38分鐘，並攻下14分、6籃板，且包含4記三分球，賽後他說，「球隊需要我做什麼就做什麼，無論是進攻還是防守，而且隊上有這麼多很棒的隊友，我就是把最簡單的事做好，幫助球隊贏球。」

克羅馬(Lasan Kromah)全場出賽40分鐘，繳出全隊最高22分、11籃板、6抄截，米勒(Malcolm Miller)先發出賽貢獻17分、9籃板，「小高」高錦瑋則攻下16分、8助攻。

