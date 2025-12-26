上半年全台存款餘額62.4兆 台灣人愛存錢有隱憂？

台北市 / 綜合報導

你有多少錢存在銀行呢？根據統計，今年上半年，全台灣的存款餘額高達62.4兆元，創下歷年同期新高，10年來更飆漲6成。專家點出，除了台商資金回流、AI等科技業營收表現強勢之外，國人消費習慣也正在轉變，加上房市管制政策影響，愈來愈多人把錢存下來。國人錢存得多，會有什麼隱憂嗎？來看我們的分析。

台灣人變更愛存錢了嗎，今年上半年，全台存款餘額高達新台幣62.4兆元，創下歷年同期新高，10年增加約6成，但明明現在定存利率不高，怎麼大家還是瘋狂儲蓄。

廣告 廣告

財經專家朱岳中說：「投資熱絡台股創新高台商資金回流。」以「證券劃撥存款餘額」來看，年初3.3兆台幣，10月份最高峰來到3.9兆，就能知道，這些存來專門投資的資金，大幅增加。

事實上，上半年全台存款餘額暴增17.94兆，光住戶存款就增加10.77兆，對比2019年一整年，住戶存款增加9.7兆，等於今年上半年，就存了當年整年的金額。

專家點出，存款餘額變多的同時，台灣人的消費習慣正在改變，不是消費不起，而是傾向理性消費，高價精品消費降溫，反倒二手市場崛起，過去進口豪車銷量好，現在許多人改買，國產高階車替代。

房產專家徐佳馨說：「市場上AI帶動帶來市場上帶來資金熱潮，資金熱潮不是因為央行在房市抑制下，應該早就已經流入房地產市場了，造成一定程度的漲幅了。」

另外，受到限貸令衝擊加上相關管制政策，也使得高總價市場萎縮轉冷，投資置產風氣變淡，原本打算投入房市的錢也剩下來，不過專家也擔心，存款餘額增加之下，資金如果持續大量投入資本市場，可能演變資產泡沫化，或者資產錯置。

財經專家說：「金融投資愈來愈熱民間企業實質投資相對冷清產業投資來看，高科技半導體傳產投資愈來愈少。」也要觀察，存款增加，是否出現富者愈富，貧者愈貧現象，另外，存款閒置，沒有有效運用，銀行也會面臨爛頭寸問題，對金融業產生負面影響。

原始連結







更多華視新聞報導

上班2年吃住在家「沒10萬存款」 閨密授妙招幫她存第一筆金

台超額儲蓄首逾4兆！ 專家憂房地產飆漲.股市泡沫化

「雲林農民都買地買房」 西螺農會存款破200億

