上半年性侵受害者逾半未成年 國教盟籲課程納保護課

「求助要即時，SOP別延遲。」國教行動聯盟8日上午召開記者會，呼籲教育部應在課程中補上「保護課」。

因為近期有位性暴力受害女同學出面控訴，她曾遭校內男同學以違反其意願方式施以性暴力，另外還遭拍攝、留有私密影像，她第一時間向校方求助時，缺乏清楚友善的說明，讓她長期處於恐懼與壓力之中。

性暴力受害者趙同學表示，「他在我不知情且不合意的情況下，擅自拍攝、留存我本人的性影像，讓我被迫活在恐懼中。」

國教盟表示，根據衛福部統計，今年上半年性侵害案件中，未成年受害比例高達52.6%，顯示青少年身處高風險環境。

而且調查也發現，高中以下的性教育課程時數不足，教材也有缺漏，性騷擾求助管道僅有113電話及簡訊，一旦發生在網路，兒少沒有可直接求助的管道，因此呼籲衛福部及相關單位，應整合出對兒少友善的單一求助平台。

國教行動聯盟執行長李雨函指出，「離開校園之後，可能在網路上，甚至是親近的人或熟識的人的過程，他們基本上就沒有很直接的申訴管道。」

教育部常務次長朱俊彰回應，「這個過程也會提供學生相關輔導，以及法令相關的一些諮詢跟協助。」

衛福部保護司長張秀鴛說明，「113保護專線24小時全年無休，而且在不管是市話端 手機或網路，我們的孩子都可以利用113。」

衛福部強調，會透過跨部會加強兒少性剝削及性騷擾等相關預防宣導，現行113專線是24小時、全年無休，不論是發生在校園內或校園外，都可接受諮詢及輔導，絕對不會讓兒少求助無門。