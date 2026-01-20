上半年最強回饋開春首波到！新光三越《金馬卡利High》刷卡最高回饋7%，100點抽299萬電動車、長榮米蘭台北雙人機票！

（圖／業者提供）

春節不只是補貨季，更是犒賞自己的黃金時刻。隨著「犒賞經濟」成為新年消費主流，會員期待的不再只是折扣，而是更有感的回饋、更好玩的購物體驗。2026一開春，新光三越端出最受會員期待的年度重磅檔期《金馬卡利High》，從刷卡回饋、點數玩法到福袋抽獎全面升級，35天不限日、不限店、不限金額，讓每一筆消費都變成新年好運的累積。

春節購物最佳買點到位！《金馬卡利High》會員刷卡最高回饋7%

1/22（四）至2/25（三）活動期間，新光三越攜手信用卡市佔率超過8成的11大指定銀行，推出單卡累計消費滿1萬回饋4%、滿6萬回饋5%、滿30萬回饋6% skm points，再搭配百貨最強行動支付skm pay，單筆消費達3,000元加碼1%，最高回饋直接拉到7%。

全檔期長達35天，不論線上線下、不限大額小額，只要同卡累計達檻就能輕鬆賺回饋，真正把「回饋自由度」拉到滿。

首度推出消費闖關賽！刷卡回饋不只看得到，還玩得到

今年《金馬卡利High》最大亮點，就是首度推出「消費闖關賽」全新玩法。會員可透過新光三越APP即時查詢消費累計金額，只要累計滿3,000元就能破關，再拿加碼點數回饋，讓刷卡不再只是等回饋，而是一路闖關、一路解鎖。

活動期間累計滿3,000元加贈100點、滿6,000元加贈300點skm points（限量）；消費再加碼抽萬點回饋，累計3萬抽5萬點、10萬抽10萬點、20萬抽20萬點，點數直接翻倍放大。

點數放大術啟動！100點就能抽299萬Benz百萬電動車

針對2025年即將到期的skm points，新光三越同步啟動「點數放大術」。即日起至1/31，會員只要扣100點，就能抽價值299萬的Mercedes Benz EQE300 SUV百萬電動車，全台限量1台，點數小用、大獎帶走。

不只如此，skm points還能兌換超過千項民生與家電好物，從稻葉三入鰹魚鮪魚罐頭210g/價值225元、ST雞仔牌洗衣槽除菌劑550g/價值149元起，讓點數真正回到生活裡。

新春就要馬上HIGH！活動首11日限時加碼最有感

1/22至2/1活動首11日，新光三越再加碼當日當店刷卡回饋。新光三越聯名卡刷8,000元加贈2,000點，11大銀行刷8,000元加贈1,500點skm points；搭配指定銀行skm pay刷3萬、10萬再享加碼點數回饋，讓春節前消費一次衝到最甜。

大年初一必搶！全台限量4,500份「馬躍新境好運福袋」

春節儀式感不能少，新光三越今年攜手紙雕藝術家成若涵，推出全台限量4,500份「馬躍新境好運福袋」。會員扣100點並使用skm pay支付1,000元，即可於2/3至2/6於APP線上開搶。

福袋大獎一次到位，包括6組頂奢床墊、16顆鑽、5台按摩椅、9台機車、11組機票、10組遊輪行、14支手機、近150組住宿券等4,500項好禮，各店還有專屬重量級大獎，讓新年第一袋就為運勢翻頁。

「犒賞經濟」全面發酵！2026新年消費5大趨勢一次看

新光三越表示，通常只要金馬卡利high一開檔，就是過年要到了，通常銷售最好的品類會是大家電，包括電視、冰箱！

再來小家電的部分，今年最強的是吸塵器掃除類品項和空氣清淨機，另外這幾年詢問度最高的是櫥櫃式飲水機。

今年他們也統整了五個趨勢，讓消費者一次簡單看！

趨勢一：醫美級保養升級

ESTEE LAUDER超級米酵肌活水、CLARINS黃金雙萃新年限定版、Clé de Peau Beauté精萃光采激光晶露馬限量版、SHU UEMURA酒粕活酵淨亮大油組、DECORTE美力肌密全效漾活組，搭配Panasonic EH-ST99-N高滲透離子美容儀、ReFa BEAUTECH POINT眼唇溫熱美顏儀，讓新年保養更有感。

CLARINS 克蘭詩黃金雙萃精華－2026限定版 推薦價5,800元（2026春節限定）、DECORTE 黛珂美力肌密全效漾活組 特價2,900元 價值7,250元（4折，限量）、ESTEE LAUDER 超級米酵系列－超級米酵肌活水／超級米酵亮晶精華／超級米酵爆水霜 推薦價1,900元／2,350元／2,200元（新品上市）、肌膚之鑰CPB 精萃光采激光晶露馬限量版50ml 推薦價8,500元（2026春節限定）（圖／業者提供）

趨勢二：新年穿搭紅得剛剛好

番茄紅、桃紅成為2026春夏關鍵色，TORY BURCH小馬羊毛緹花圓領毛衣、Sandro櫻花粉針織開襟衫、ADIDAS CNY連帽運動衫、Burberry格紋羊毛圍巾、MICHAEL KORS農曆新年膠囊系列JORDI紅色肩背提包，節慶與時髦一次到位。

包括Burberry格紋羊毛圍巾、TORY BURCH小馬羊毛緹花圓領毛衣 推薦價21,500元、Marc Jacobs GLAM MIRROR法棍包 推薦價19,000元、TORY BURCH 迷你小馬包等通通是過年必備買起來！ （圖／業者提供）

趨勢三：一件穿多季的機能外套

TIMBERLAND防水三合一外套、DISCOVERY GORE-TEX3L防水外套、ATUNAS防水羽絨二件式外套、COLUMBIA防潑水連帽外套、PUMA T7仿皮革棒球外套，成為換季首選。

趨勢四：AI智慧家電升級生活

Dyson HJ10噴射氣流空氣清淨機、LG22公斤AI DD™滾筒洗衣機、BOSCH45CM獨立式洗碗機、COWAY NOBLE BI瞬冰瞬熱飲水機、PHILIPS雙萃研磨咖啡機與氣炸鍋，讓居家質感全面進化。

集雅社 LG 22公斤滾筒洗衣機AI DD™蒸洗脫WD-S22FHDB 推薦價94,000元（新品上市）、PHILIPS 星視界Plus透視蒸氣海星氣炸鍋7.2L NA547 特價10,990元 原價14,990元（73折，新品上市，21起預購）（圖／業者提供）

趨勢五：春節娛樂型3C熱賣

XGIMI MoGo4可攜式智慧投影機、LG CineBeam S超短焦4K投影、Nintendo Switch2瑪利歐賽車世界主機組合、DJI NEO2暢飛套裝，打造最有儀式感的春節娛樂時光。

