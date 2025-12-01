上半年AI投資逆勢吸金 焦點轉向代理型AI
[NOWnews今日新聞] 儘管2025年初市場抱持謹慎樂觀態度，但是受到了地緣政治緊張及貿易政策不確定性的影響，2025年上半年全球金融科技的投資交易額有顯著的放緩。根據KPMG安侯建業今（1）日發布「金融科技脈動」報告顯示，全球金融科技投資額從2024年下半年的542億美元降至2025年上半年的447億美元，交易量則從2376筆降至2216筆。不過，AI投資上半年逆勢吸金72億美元，焦點也從「生成內容」轉向能自主執行任務的「代理型AI」。
值得注意的是，2025年第2季全球金融科技投資表現尤其疲弱，僅有187億美元及972筆交易件數，兩者分別創下過去8個季度與31個季度以來的最低點，放緩主要來自併購活動與私募股權投資的持續下滑。全球金融科技的併購交易總額從2024下半年的267億美元降至2025上半年的199億美元，而私募股權成長型投資則從44億美元降至14億美元。相較之下，全球創投對金融科技的投資則表現較為穩健，從2024下半年的230億美元小幅升至2025上半年的234億美元。
以區域來看，美洲地區仍居首位，吸引267億美元投資；EMEA逆勢成長至137億美元；ASPAC僅42億美元，顯示市場疲軟。數位資產與人工智慧成為亮點，分別吸引83億美元與72億美元投資，領先其他領域。支付領域則創下歷史最低紀錄，儘管2024年支付領域的總投資額從2023年的176億美元幾乎翻倍成長至308億美元，然而，2025上半年投資額驟降至僅46億美元，創下10多年來最低水準。
KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，2025上半年支付領域投資下滑的趨勢，並非反映投資者的疲乏，而是投資者策略性轉向更具韌性與可擴展性的商業模式。投資者逐漸遠離具投機性的消費者導向金融科技模式，轉而關注結合創新與明確價值交付的基礎建設型解決方案。2025上半年的重點投資領域包括企業對企業（B2B）商業模式、原生AI詐欺偵測技術，以及支付整合平台。
KPMG安侯建業數位長賴偉晏則指出，全球投資額回落至5年低點，背後代表的是一場「價值校準」，可見市場已不再為單純的「成長故事」買單，而是轉向要求「獲利韌性」與「單位經濟效益」。對於企業來說，一方面需要密切關注新興技術如何驅動金融服務的創新演化，二來企業更應該思考在浪潮中回歸商業營運穩定與獲利的本質。
金融市場現在有2大需密切觀察的發展動態。一是「AI Agent」的實質落地，報告中指出，AI投資在2025上半年逆勢吸金72億美元，且焦點已從「生成內容」轉向能自主執行任務的「代理型AI」。未來的金融場景，將不再只是人與AI的互動，而是AI之間互相溝通，替使用者完成各類交易，如何建構「人機協作」的流程以完成生活中各式金融場景所觸發的任務，將至關重要。
其次是數位資產的「機構化」與「基礎建設化」。報告中提及數位資產投資激增，並特別點出美國《GENIUS法案》通過與合規穩定幣發行商Circle的IPO效應，印證了穩定幣與區塊鏈正從邊緣投機走進主流市場的專注視野中，在全球金融機構開始加入這場賽局的當下，台灣需要密切關注並且策略性思考自身應變措施。
李逢暉說明，綜觀過去上半年市場表現，數位資產與區塊鏈、人工智慧及保險科技等領域仍持續吸引大量關注，使得整體金融科技市場在大型併購交易減少的情況下依然保持韌性。此韌性預計將持續發揮作用，有助於在市場條件尚未完全穩定之前，維持投資活動的相對穩定，一旦市場回穩，交易活動有望重新加速。
