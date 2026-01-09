上台大或送台大？ 拍考生腦門「開智慧」超大力

考生腦門被狂拍，女子聲稱是在「開智慧」。（圖／翻攝臉書@爆廢1公社）





隨著學測與研究所考試旺季將至，許多考生除了平日苦讀，也紛紛前往廟宇參拜，期盼能獲得神明眷顧、金榜題名。然而，近期網路上流傳一段「文昌帝君開智慧」的影片引發熱議，畫面中廟方人員對著信徒頭部猛烈拍打，讓不少網友看了不禁調侃，這種力道究竟是為了讓人考上台大，還是要直接把人送進台大醫院。



影片畫面顯示，信徒雙膝跪地、雙手合十，正虔誠祈禱能考取佳績，身後則有廟方工作人員不斷對其頭部用力拍打。據了解，這是民間流傳的一種「開智慧」儀式，並非施暴行為；不過由於拍打聲響響亮且力道驚人，讓旁觀者看了都替信徒捏把冷汗，戲稱這種猛烈程度，恐怕連文昌帝君都難以背書。

令人意外的是，這樣的「拍頭行動」竟還掀起一波跟風潮，網路上甚至出現號召貼文，標榜只要「留言+1」就能成團體驗開智慧。面對如此激烈的祈福方式，外界不禁莞爾，有人打趣表示，求姻緣或許月老會教人浪漫的「摸頭殺」，但為了求學業變成這般「爆頭打」，恐怕連神明都始料未及。

