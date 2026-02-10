上吐下瀉差點虛脫！黃文廷抱病復工 情緒潰堤當場淚崩

黃文廷上電台節目受訪。Hit Fm聯播網提供

男團Ozone「武術擔當」黃文廷推出個人全新單曲〈黏踢踢〉，首度全面參與詞曲創作與舞蹈設計，從音樂到舞台全程親力親為，展現出道以來累積的實力與企圖心，一改過往帥氣剛硬形象，罕見解鎖甜蜜撒嬌面，讓粉絲直呼「反差太犯規」。

不過宣傳期卻突發意外插曲！他日前上「OH YA DJ」木木的直播節目，因腸胃炎上吐下瀉、身體嚴重不適，整天通告跑完幾乎虛脫，仍硬撐敬業上陣。錄影空檔頻頻衝廁所，卻一站上鏡頭立刻滿血營業，還陪主持人拍舞蹈挑戰、連跳好幾次，專業度爆表，讓粉絲心疼留言：「拜託先休息！」

自曝選擇性黏人

談到新歌歌名「黏踢踢」，黃文廷笑說自己其實是「選擇性黏人」，身體脆弱或低潮時希望有人陪，但工作模式一開就會切換成專注型人格。至於團內誰最黏？他秒點名子翔，透露對方心思細膩、共感力強，總能第一時間察覺他的情緒，兩人常一起吐苦水、互相取暖，形容那是「男生版閨蜜式的幸福感」，兄弟情誼曝光掀起粉絲熱議。

廣告 廣告

節目中，木木回憶兩人從選秀認識至今6年，看著他一路從武術科班生轉戰偶像圈。黃文廷坦言自己帶點完美主義，大學時期為了練習特技、武術與唱跳，幾乎全年無休訓練，和同學、家人相處時間極少，「那幾年只有練習室和自己」。談及過往付出與成長，他一度情緒潰堤落淚，哽咽說：「我沒有愧對自己。」真情告白讓現場氣氛瞬間鼻酸。

僅休養2天就上工

抱病完成通告後，他立刻就醫休養兩天，隨即帶病復出，在寒流來襲、體感溫度僅個位數的信義區舉辦〈黏踢踢〉舞蹈快閃，竟吸引超過200名粉絲到場力挺。他更敬業穿上粉紅短袖上陣，笑喊「看到你們就不冷了」。沒想到帶跳時自己率先跳錯，全場粉絲齊聲吐槽，他連忙道歉重來，逗趣畫面笑翻眾人；粉絲送玫瑰花，他則回贈棉花糖，提前上演甜蜜情人節互動。

黃文廷上電台節目受訪。Hit Fm聯播網提供



回到原文

更多鏡報報導

韓森32歲外遇妻遭起底！「DJ人妻辣媽」陳思安曾奪廣播金鐘獎

《大嘻哈》男星被外遇戴綠帽！握妻子「外遇鐵證」竟遭控家暴反擊了

快訊／被爆找律師與具俊曄「搶大S遺產」 S媽回應了：我叫歐爸「阿德」

《世紀血案》製作人郭木盛認了「怕拒絕先拍」 李千娜因他接拍卻補刀「她言論我也看不下去」