上周流感增11重症5死亡 疾管署預估本月下旬進入流行期

疾管署預估1月下半個月進入流行期。（鄭郁蓁攝）

氣溫驟降，流感威脅漸增，疾管署公布國內上周新增11例流感併發重症及5例死亡；本流感季至今累計418例重症，其中83例死亡；重症病例以65歲以上長者（占64％）及具慢性病史者（占83％）為多，89％未接種本季流感疫苗。疾管署發言人林明誠預估，流感最快本月下旬就會進入流行期，並於春節前後到達最高峰。

疾管署監測資料顯示，2025年第53周（2025／12／28－2026／1／3）類流感門急診就診計82,161人次，與前一周持平；另上周（2025／12／30－2026／1／5）新增11例流感併發重症病例（1例H1N1、10例H3N2）及5例死亡（4例H3N2、1例A未分型）。

林明誠表示，新增死亡個案，主要都是年長且具有慢性病為主，本月（一月）下半個月，就會進入流行期，但幅度會有多高還要觀察，評估到春節前後會到達高峰。今年疫情已經提前一波上升又下降，因此評估下一波就是在過年到達高峰，算是比較少見。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。本（2025－2026）流感季累計418例重症病例（115例H1N1、298例H3N2、1例A未分型、4例B型）及83例死亡（24例H1N1、57例H3N2、1例A未分型、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者（占64％）及具慢性病史者（占83％）為多，89％未接種本季流感疫苗。

疾管署也表示，近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，為加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，提醒民眾應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，並儘速接種公費流感新冠疫苗，讓相聚更安心，保護自己及家人的健康。

疾管署說明，截至今（2026）年1月5日，公費流感疫苗接種數約662萬人次，全國疫苗尚餘約20.6萬劑，新冠疫苗接種累計約158.3萬人次，其中Novavax疫苗接種約3.8萬人次。

考量目前處呼吸道疾病好發季節，疾管署自今年1月1日起公費新冠疫苗已擴大提供全國滿6個月以上尚未接種之民眾接種直至2月28日止，現行提供接種之莫德納LP.8.1及Novavax JN.1疫苗均安全有效，對於目前新冠病毒主流變異株都具保護效果，呼籲尚未接種新冠疫苗者，把握1月1日至2月28日擴大接種期間，儘速前往接種，及早提升保護力。

使國內儲備疫苗能充份發揮效益，減少日後國人境外罹病之防疫風險與醫療資源負擔，疾管署釋出效期至今年1月31日之四價流行性腦脊髓膜炎疫苗（批號：AMVB039A）約3,000劑，並宣布自今年1月1日起至1月31日期間，民眾得至國內32家旅遊醫學合約醫院（合約醫院）接種，免收疫苗藥品費，建議有需求的民眾，可即早向合約醫院預約及按時接種，以利衛生局調度疫苗。

