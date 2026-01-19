上唇受傷留白疤幸以《白疤顏色再生術》恢復原貌

上唇受傷留白疤，「白疤顏色再生術」後恢復原貌。（記者許正雄翻攝）

一名女子遭毛小孩抓咬，傷口從右側鼻翼一路斜下至上唇，雖然立即急診縫合，但傷口癒合後仍留下明顯白疤。經以「白疤顏色再生術」，結合「上唇白疤合併紅疤修疤」醫治，逐漸恢復原貌。

國際白疤中心醫師曹賜斌表示，一般患者在初期送醫急救縫合裂傷，經1～2週傷口癒合後會形成疤痕，1～2年後會形成永不再變化的白疤，有人要長年戴口罩遮掩。

曹賜斌指出，該女性患者的白疤不只在鼻翼及上唇，又涉及唇弓與紅唇部位，與一般白疤治療不同；需同步施行唇弓斷開縫合，及紅唇白疤切除術才能一併根治，紅唇白疤用白疤治療方式無效，因其無法使顏色回復成紅色，故要改以白疤切除加上細緻性縫合術，才能去疤又能回復成紅色而看不見。

根據整形外科診所統計，這些因與寵物有親密動作而遭咬傷的患者，受傷部位幾乎都在上唇居多，遭攻擊的原因不外乎與動物太過親密、寵物突然生氣回頭狠抓咬養主，除了被貓狗抓咬為主流之外，日前還有一個案例是被蜥蜴抓傷上唇留下白疤，傷疤型態則不一。