上回搭飛機碰上劫機 Apple TV《劫持驚魂錄》這回遇上地鐵挾持事件

伊卓瑞斯艾巴成功結束《劫機七小時》的空中驚魂後，續集《劫持驚魂錄》則是碰上了柏林地鐵的炸彈危機。（Apple TV）

Apple TV原創影集《劫機七小時》（Hijack）在2023年推出，引發轟動，內容以7小時的長途飛機航程，碰上劫機事件，伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）飾演的談判專家使出渾身解數，空中與歹徒鬥智鬥勇對峙僵持7小時，入圍黃金時段艾美獎最佳男主角，更在爛番茄拿下90 %新鮮認證。如今續集《劫持驚魂錄》（Hijack Season 2），從空中驚魂改到柏林地鐵，再次引爆驚險刺激的生死危機。

在《劫持驚魂錄》中，緊張劇情全面升級，一列行駛於柏林的地鐵與乘客遭到挾持，當局必須在最短時間採取行動，拯救數百條性命。伊卓瑞斯艾巴所飾演的談判專家山姆再度迎來更加棘手的事件，面對炸彈威脅與連環危機，每一個決策都可能引發致命後果。

監製喬治凱（George Kay）回憶，當初會想創作《劫機七小時》，是搭乘歐洲之星火車經過連結英法兩國的海底隧道，「火車突然停了下來。雖然我知道一切都沒事，但腦海中閃過一個念頭：如果火車上發生了什麼事，如果車廂上出了問題怎麼辦？我看著周圍的人，那個看起來強壯的傢伙，真的會和看起來軟弱的人站在一起，表現得很英勇嗎？這些人到底是誰？當你超越外貌和行為方式上的偏見，看清他們本質時，他們是什麼樣的人呢？」顯然續集《劫持驚魂錄》回歸了「火車突然停下來的點子」，延續原班團隊與高規格製作，帶來更高張力、更震撼的危機處理。

伊卓瑞斯艾巴認為，劇中人物山姆儘管是談判專家，但擅長的是商業談判，專門負責各式各樣的公司併購，所以不是一般動作片常見的英雄人物，擅長的是心理策略、攻心為上，這也是為何這齣劇不是《終極警探》那種主角絕地反攻的動作片，但依然能讓觀眾感受到刺激、無法預測不出結局的快感。

