上國道變換車道「都有打方向燈」駕駛1疏忽…慘遭民眾檢舉：喊冤也沒用

台北張姓男子今年開車上國道，因行駛高速公路未依規定變換車道，被民眾以行車紀錄器錄影檢舉，遭開罰3000元罰鍰。 （示意圖／Pixabay）

台北張姓男子今年開車上國道，因行駛高速公路未依規定變換車道，被民眾以行車紀錄器錄影檢舉，遭開罰3000元罰鍰；張男喊冤，認為自己都有打方向燈，從未違規，提起行政訴訟。綜合相關證據，張男忽視當時「主線車輛禁行加速車道」的告示牌，仍變換車道明顯違規，因此法院駁回告訴，他須負擔300元裁判費，可上訴。

判決指出，張男今年5月14日下午3時17分許，開車行經國道1號南向17.8公里處時，因行駛高速公路未依規定變換車道，遭民眾以行車紀錄器錄影檢舉，被依道交條例依法開罰3000元罰鍰。

張男認為，每週至少一次行駛於國道1號南向17.8公里處，車輛進行變換車道時都會打方向燈，也都依規定正常行駛且從未違規，因此不服，提起行政訴訟，聲明撤銷原處分。

綜合相關證據，張男當時車輛行經路旁護欄紅底白字「主線車輛禁行加速車道」的告示牌，卻行駛從主線車道的外側車道，跨越「虛線」變換車道到加速車道，已違反高快速公路管制規則第9條第1項第4款之規定，確定違規無訛，因此未採信主張。

法官認為，張男領有汽車駕駛執照，應認識並遵守道路交通法規，且裁定處最低額罰鍰3000元，認事用法核無違誤，因此駁回訴訟，他須負擔300元裁判費，可上訴。

