一上場即拉傷！東京聽奧選手危宇澤「拖著一隻腳」完賽奪銀牌

東京聽奧選手危宇澤獲男子十項全能銀牌，返台分享比賽心得。（圖／李怡安攝）

2025年東京第25屆達福林匹克運動會代表團今年得到13座獎牌，其中第一次參加的選手18歲危宇澤獲得男子十項全能銀牌備受關注。今天在返國餐會上他透露，本來一開始目標要拚金牌，但賽前拉傷，僅管靠吃止痛藥完賽，還是覺得遺憾比較多，盼下次能有好表現。

2025年東京第25屆達福林匹克運動會代表團今年得到13座獎牌，其中首座獎牌就是首次參加比賽的危宇澤，比賽中他在跳遠項目中不慎拉傷影響節奏，但後續仍咬牙完成兩天全部十項賽事，最終以總分5985分拿下銀牌，替中華隊收下本屆第一面獎牌，同時也是我國暌違16年再度在聽奧十項全能項目奪牌。

廣告 廣告

危宇澤表示，覺得很多遺憾，因為一開始設定目標就是要去拚金牌，但在賽前兩個禮拜就有拉傷發生，原本都以為輕微不會再拉到，但比賽第一天，因強度太高，在跳遠第三跳時候拉到，後面比賽是吃止痛藥完賽。

危宇澤說，雖然說最後還是有拿到第二名，但預期的目標金牌沒有達到，所以覺得遺憾比較多。但他笑稱因為還有下一屆可以拚，「所以我能先拿到銀牌還是滿開心的。」

被問及比賽舞台跟訓練是不是不太一樣？危宇澤表示，是不太一樣然後加上一點緊張，但因為已經習慣了，當下是把自己專注的事情做完，雖然說有吃止痛藥，但還是有影響到自己後面幾項狀態。像跑1500公尺的時候，雖然說腳沒有痛覺，但可以很明顯感覺到它的肌肉狀態已經是沒有辦法處理，「所以我是拖著一支腳在跑的」

危宇澤笑稱，影響比較深刻是隔天，比完賽隔天早上起床上廁所的時候有血尿，他自己還嚇一跳，但還是很開心，希望下一次能有更好成績。



回到原文

更多鏡報報導

東京聽奧奪13面獎牌！代表團返國餐會 卓榮泰：你們怎麼那麼感人

東京聽奧傳捷報！危宇澤十項全能摘銀 台灣睽違16年該項目再奪牌

東京聽奧男子桌球團體賽奪銀 延續六屆連續奪牌紀錄