上士休假潛水失蹤多日傳憾事 澎防部：全力協助家屬撫卹

陸軍澎湖防衛指揮部一名何姓上士，上月底利用休假期間前往馬公海域潛水時失蹤，經軍、警、巡多日不懈搜救，遺體於昨（4日）上午於望安鄉水垵村沙灘被尋獲。澎防部對此深表遺憾與不捨，表示何姓士官平時表現優異，後續將全力協助家屬辦理喪葬與最高撫卹事宜。

現年30歲的何姓上士出身花蓮，隸屬於澎防部作業隊。去年12月28日傍晚，何男利用休假時間獨自騎乘機車前往馬公山水三連石滬海域從事潛水活動，隨後卻音訊全無，警方直到深夜11時許接獲報案，軍方隨即協同警消、岸巡與海巡展開海陸空全面搜救。即使隔天（29日）日當天中共無預警宣布進行軍演，海龍蛙兵也照常出動尋找。

經過長達一週的等待與搜索，4日上午11時許，有民眾在望安鄉水垵村破滬沙灘發現一具男性遺體，澎湖警方與海巡單位獲報後立即派員處置，並通報軍方陪同家屬趕赴現場。經確認身分後，證實為失蹤多日的何姓士官。

澎防部昨日發布聲明表示，針對何姓士官於假期間發生意外，本部深感不捨，何上士在隊期間負責盡職，深受長官與同袍肯定。目前全案已報請澎湖地檢署檢察官進行相驗以釐清死因，軍方也已成立專案小組，將協助家屬辦理後續喪葬事宜，並爭取各項法定撫卹。

面對這起不幸事件，澎防部強調，除了全力陪伴家屬處理後事，目前已要求所屬單位落實官兵心緒關懷與慰助，並強化宣導官兵於休假期間從事戶外活動的安全守則。軍方提醒，澎湖冬令海象變化大，未來將落實各項風險管控宣導，以保障官兵生命安全。





