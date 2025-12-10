上士妻外遇少校！夫抓包「共度5夜」直衝營區理論

雲林男子阿杰（化名）發現任職於國防部某單位的妻子娜娜和同袍發展不倫戀。（示意圖／翻攝自pexels）





雲林男子阿杰（化名）和在國防部某單位擔任上士的妻子娜娜（化名）結婚，沒想到去年開始發現妻子假日常以「部隊假日留營」理由不回家，最後抓包娜娜竟然和同單位的少校發展不倫戀，憤而對娜娜提告。

根據判決書指出，阿杰與娜娜2022年結婚，婚後孩子多由岳母照顧。娜娜因服役於國防部某單位，工作地點經常變動，兩人約定假日回雲林同住，但從去年底開始，娜娜以「部隊假日留營」為由，越來越少返家，更以各種理由拒絕丈夫的親密要求，讓阿杰心中疑慮越積越深。

阿杰查看娜娜手機，發現她多次搜尋「桃園龜山區」地址和路線，進一步追查發現該處為娜娜的軍中同袍、洪姓少校的住處，綠光罩頂的阿杰決定直接到營區找洪姓少校理論，洪姓少校坦承明知娜娜有配偶，卻仍發展不倫關係，多次過夜、共同出遊。為了避免事態擴大影響軍中職務，洪男和阿杰簽下和解書，承諾侵害配偶權並賠償20萬元，也不再與娜娜聯繫。

隨後阿杰透過LINE訊息質問，娜娜一開始還說「難得有機會可以有一個禮拜不用回家，留在台北一個人放鬆一下」，最後改口承認「我知道做錯事情的是我，對不起」，而阿杰追問過夜細節時，娜娜反嗆「你不是說你都知道了嗎？要我再說這些有什麼意義呢？」

阿杰指控，娜娜多次和洪男用餐或出遊，在今年3月14日、4月12日至13日間與洪男在住處過夜一晚，4月18日至20日更是過夜兩個晚上，讓他精神受創，甚至罹患憂鬱症，因此求償100萬元精神慰撫金。

娜娜否認和洪男不倫，坦言工作和育兒兩頭燒使身體疲勞不堪，儘管子女交由媽媽照顧，但周末都還要返家，路途加劇勞累程度，因為想休息才拒絕阿杰求歡，但阿杰卻因此心生懷疑。至於屢次搜尋桃園龜山區地址一事，娜娜表示對此毫無印象，並駁斥不能這樣就是出軌。娜娜強調她和洪男僅是工作同事，只有工作上互動以及聊天，並未發展關係，她也不知道雙方有簽和解書，那些對話紀錄只是因為沒回雲林照顧子女道歉，並未承認不倫。

法院審理後認為，娜娜行為已侵害配偶權應賠償26萬元，依照「連帶債務」，兩人應該各分擔13萬元，但因洪男先前已經賠償20萬元，超過了應負擔的13萬，超過的部分視為代替娜娜清償，因此娜娜只需支付6萬元，全案仍可上訴。

