上天下地都管！北市道管中心隱身高樓開箱 施工挖路躺著也中槍

「台北市政府工務局道路挖掘管理中心」宛如道路戰情室。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕2015年由兩單位合併成立的「台北市政府工務局道路挖掘管理中心」，連年獲得內政部評比特優，卻常因道路頻繁施工致塞，挨轟只會發放路證，把關不力形同虛設。實際上，編制內3個股共63人要做的事多如牛毛，舉凡上天的纜線和下地的管線，一手包辦管理，同時身兼跨局處協調整合角色，24小時輪值，一年往來公文1萬8000餘件，數量佔工務局的一半以上，還要審核及核發路證數萬張、派駐人員管理、設施物障礙或挖損管線應變協調，宛如全市道路大總管。

道管中心隱身在中正區和平西路一棟高樓建築裡，距離古亭捷運站8號出口步行5分鐘以內可到，連資深議員都不見得知道，僅能從外牆上的名稱知一二。推開大門上2樓別有洞天，映入眼簾的是環形道路施工監控地圖，不同顏色個別代表管線挖掘、緊急搶修、道路維護、人手孔施工通報，密密麻麻的，數十雙眼緊盯大螢幕上的分格影像，畫面隨著不同地區施工跳轉，不時得與施工單位派駐人員溝通，宛如道路戰情室，彙整道路上的所有資訊，替台北市打造「道路履歷」，施工管損落實修復，累計減少重複挖掘1萬3937件。

中心主任陳昭志直言，因單位名稱有「道路管理」4字，只要提到施工挖路，民眾就會先找道管中心，「這是一個宿命，好像我們可以無所不能，知道台北市的所有路況。」股長吳國洋說，網路搜尋首位也是道管中心的聯繫方式，交通尖峰、三更半夜還會接到民眾抱怨，只好趕快查詢協助聯繫處理，結果發現可能是新工處等其他市區道路主管機關自行核發維護施工證的工程，民眾分不清楚主責單位，第一槍通常都會打過來。

除此之外，平常還要負責法規編修、挖掘申請審核、圖資審查維護、遠端監控、交通協調改善，以及架空管線清整作業，從挖掘單位提出申請至審核約需3至5天，涉及捷運工區、綠地等需會辦其他單位，就會拉長到1週以上，由於要確認的事項太多，像是有無至環保局繳納空汙費，初步先讓電腦判讀，否則光靠幾個人根本無法應付每天1、200件施工案，再進一步人工作業，例如廠商有提送交維計畫，但與挖掘內容是否相符，須待人員審核，未來2、3年內希望可以進步到人工智慧協助讀懂，目前仍在努力精進程式中。

道管中心編制內63人，平常另有其他施工單位派員進駐。(記者董冠怡攝)

