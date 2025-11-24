上天送的禮物！刮刮樂被挑出丟櫃台 幸運男花3百買下「爽中3千萬」
美國密西根州一名男子因一次意外的購買決定，幸運抱回100萬美元（約新台幣3145萬元）的刮刮樂大獎。這名33歲、來自韋恩郡的男子希望匿名，他在底特律一間加油站附設的便利商店，購買了一張原本被別人挑出、但最終未購買的10美元（約新台幣314元）「BlazingSuits」刮刮樂，沒想到因此改寫人生。
CBS報導，據密西根州樂透局公布，該名男子當時在位於Schoolcraft大道的 Fawaz Petroleum LLC商店中，看到櫃台上有一張被放置在旁的刮刮樂。他回憶，「那張票原本是別人挑出的，但後來決定不買，我就順手買下。刮開後看到100萬美元時，我完全不敢相信。從沒想過會贏這麼大的獎，真的像上天送的禮物。」
中獎後，這位幸運兒選擇一次領取全部獎金，稅後約可拿到69.3萬美元（約新台幣2180萬元）。他透露，自己打算把這筆錢儲蓄起來，但也坦言巨額獎金帶來的興奮同時伴隨壓力，「會想著這筆錢能做多少事情。」
密西根州樂透局指出，自「Blazing Suits」遊戲於今年6月推出後，玩家已在此遊戲中贏得超過1,400萬美元（約新台幣4.4億元）。每張售價10美元的彩券都有機會贏得自10美元至最高100萬美元不等的獎金。這名男子的幸運經歷也再次引發話題，一張被他人放棄的刮刮樂，竟意外成為百萬大獎，讓不少網友笑稱是「命中注定的財運」。
