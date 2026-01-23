上女廁被投訴掀議 Fumi阿姨5點聲明：沒有要造成女性的威脅或困擾

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

在北捷踹一腳而爆紅的網紅Fumi阿姨日前透露，幼時遭到歧視、霸凌，還曾上女廁被投訴，引發爭議。對此，Fumi阿姨發5點聲明回應，表示「留友看極端女權（激女）的人對這個世界的惡意，如果看不慣，就叫她戰鬥機或芋頭吧」。

有網友在threads上轉發Fumi阿姨的新聞，內容談到她曾在實習公司上女廁被投訴，認為與她共用廁所有疑慮，但Fumi阿姨不會因此覺得極度受傷，反而會去思考「那她們的想法是什麼」，也許她盡量不要去影響到其他人。網友則開酸「去男性空間會嚇到男性不好意思，但如果去女性空間，女性有意見就是歧視恐跨需要被教育」，並標註「跨性別」、「免術換證」。

Fumi阿姨則表示，「留友看極端女權（激女）的人對這個世界的惡意」，她並沒有反對使用無障礙空間以及友善空間；沒有表態支持什麼生育政策；沒有換證；愛並感恩所有女性；也沒有要造成女性的威脅或困擾，「如果妳看不慣我，就叫我戰鬥機或芋頭吧」。

Fumi阿姨提到，當粉絲說自己「比她(們)」漂亮時，她基本上都會回每個人都有自己的美，「我追求我的樣子，妳追求妳的樣子，我並不認為我的樣子就是主流審美，也不覺得我的審美會造成其他女性的困擾」。

