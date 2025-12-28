即時中心／林韋慈報導

台北市長蔣萬安今（28）日快閃出席雙城論壇主論壇致詞，談話中提及象徵民主與科學的「德先生、賽先生」，並提到一次「民主」；而上海市長龔正致詞時多次使用「兩岸同胞」等共產黨政治語言，強調「兩岸同胞血脈相連、命運與共」，並稱只要共同奮鬥，就能共創「中華民族偉大復興的美好未來」。





昨（27）日晚間台灣發生繼921、0403之後芮氏規模達7的強震，蔣萬安仍依原訂行程一日快閃上海。他致詞時表示，這是第二次以台北市長身分來到上海，「這一趟來真是不容易啊」。他指出，台灣社會對兩岸交流看法分歧，有人支持對話，也有人質疑交流，但在大環境跌宕起伏之際，仍選擇持續為雙城論壇努力堅持，因為他始終相信「接觸比牴觸好」，並強調「雙城好，兩岸好」。

廣告 廣告

蔣萬安也呼籲，希望未來當人們談起台灣海峽時，想到的不再是波濤洶湧與呼嘯對峙，而是和平與繁榮，這也是他持續努力的目標。他並送上「雙城共榮·北捷紀念錫盤」給龔正，象徵雙城的友誼「彌久常新」，而龔正則送上花瓶回敬。

快新聞／上好美盤？蔣萬安雙城論壇送上「這個」 龔正回贈花瓶喊：血脈相連

上海雙城論壇今登場，上海市長龔正致贈「堅若磐石」花瓶。（圖／台北市政府提供）龔正致詞時則表示，雙城論壇承載「兩岸同胞」對美好生活的期盼，期盼透過交流為「兩岸同胞」帶來實實在在的幸福感與安全感。他強調，「兩岸同胞血脈相連、命運與共、常來常往、走近走親」是共同願望，並表示將以最大的誠意歡迎「台灣同胞」多到大陸走走看看，進一步「了解大陸」、認識上海，親身感受「兩岸一家親」的「親情與溫情」。

