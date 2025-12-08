上季墊底的富邦悍將持續補強！簽下前中信兄弟外野手

【記者廖柏璋／台北報導】富邦悍將上季排名居6隊之末，但季外積極補強，繼上周簽下砸6千萬合約簽下統一獅自由球員林岱安，今天再宣布簽下被中信兄弟「戰力外」的林書逸。

外野手林書逸具有9年一軍資歷，其中2022年在一軍出賽85場敲出80支安打，繳出2成93 打擊率生涯代表性，今年球季結束中信兄弟沒把他排進60名保留名單，悍將隨即展開接觸，順利簽約。

在補進林岱安和林書逸之後，富邦悍將補強還沒有結束，球團表示，目前針對保護名單外球員的評估也持續進行，已有鎖定人選展開接洽，為明年球季做好更完整準備。

