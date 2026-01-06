上學時間黑煙狂竄！新北中和鐵皮工廠清晨火警 環保局示警：「這些地區」校園、社區列警戒

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

今（6）日清晨7點多，新北市中和區一處鐵皮工廠發生火警，現場濃煙直竄，附近住戶在家中即可清楚看見黑煙。由於事發地點鄰近自強國中、自強國小，且正值上學時間，不少家長憂心濃煙恐影響空氣品質，進而影響學童健康。

新北市鐵皮工廠清晨發生火警，環保局發布可能受影響地區。（圖/翻攝自新北市環保局臉書）

新北市消防局表示，上午7時26分接獲通報，位於中和區民享街285號的一處鐵皮工廠竄出火舌，隨即派遣大批人車前往搶救。初步了解，起火地點為倉庫用途，所幸現場無人受傷或受困，燃燒面積約400平方公尺。

廣告 廣告

火警發生時正逢上班、上學尖峰時段，家長接送孩子途中見遠方黑煙不斷冒出，多輛消防車陸續抵達現場，吸引部分民眾駐足圍觀。警方隨後到場進行交通管制，並呼籲民眾勿圍觀、避免影響救災動線。

對於空氣品質影響，環保局指出，因中和區民享街發生火勢，加上今日風速偏弱，污染物或異味可能在下風處累積。經初步評估，可能受影響區域包括新北市中和區、板橋區、永和區、土城區，以及台北市萬華區。環保局提醒，附近民眾外出時可配戴口罩，並緊閉門窗，待火勢處理完畢、空氣狀況改善後再開窗通風。

更多FTNN新聞網報導

台南住宅竄火！3女受困陽台救出 起火原因待查

台南永康大火！疑「環保蟑螂」非法堆置塑膠廢料釀禍 環保局出手：最高可罰500萬

北市龍江路公寓凌晨火警！4樓竄火烈焰沖天 50歲女子獲救送醫

