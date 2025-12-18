上學還是上班苦？網共鳴「1職業」全包 她曝殘酷現實：直接開地獄難度

實習記者藍子瑄／綜合報導

「上學比較苦，還是上班比較苦？」一名網友在 Threads 上拋出這個問題，並在貼文中直言：「試試看來當老師，你會同時體驗到兩種痛苦。」一句話道出不少老師的心聲，也掀起網友熱烈討論。

有網友解釋，外界常羨慕老師能跟著放寒暑假，但實際情況並非如此，「你以為老師真的在放假嗎？」不少現職教師也跳出來澄清，寒暑假並非與學生同步放假，期間仍需外出研習、備課、參與行政會議，若兼任行政職，假期更是「幾乎歸零」。

更讓不少老師感嘆的是，這份工作幾乎沒有真正的「下班時間」。有教師直言，「下班從來不是下班」，每天都在為下一堂課做準備，還必須時刻注意言行，「一句失言，可能不只丟掉工作，甚至得永遠離開這個行業」。

貼文也引來不同聲音，有網友分享自己從學生變成老師後的強烈反差。過去求學時曾被體罰、被公開唸成績，如今站上講台，卻連「罰寫」兩個字都不敢說，只能改成「加強練習」。面對現在的學生，更需要高度的耐心與情緒管理，有老師無奈表示，「有時候真的不知道到底是誰在學習，反正我是在學習忍耐。」

不過，也有網友持不同看法，「每個行業都有不同的苦」、「也有可愛、好玩的同事或同學」、「同事、同學不好，不管上班還是上課都很苦」。甚至有人提到現實面的比較，直言「老師退休金6萬，我天天上班也沒有6萬」，也有人笑說「如果考得上，其實我也想當老師」。

