上學驚魂！國一生睡過頭沒下校車 被載到8公里外總站

屏東縣 / 鍾孟翰 報導

有家長PO文，說就讀屏東一所國中的兒子上學遇到驚魂記，家長說昨(30)日接到學校電話，說孩子沒去上課，但她跟其他學生確認，確定有搭上校車，擔心孩子出意外，不斷聯繫，最後接到其他學生家長通知，孩子在路邊正要走往學校，一問才知道，孩子在校車上睡著了，到校後沒人叫醒他，駕駛也沒確認，一路開回客運總站，孩子醒來後發現沒人可求助，趕緊打開安全門才順利逃生，準備走到8公里外的學校，家長因此很不滿，校方表示會要求客運業者加強訓練，避免類似情況再發生。

上課時間到學生陸續進校園，不過，卻有國一新生歷經驚魂紀，有家長PO文，上班接到學校來電，說就讀國一的兒子沒去上學，不過同學說有看到兒子，但到學校時，下車有看到兒子還在睡覺，家長趕緊請老師打給校車廠商詢問，卻一直等不到學校回應，30多分鐘後，卻接到兒子同學媽媽來電，在去包藥的路上看到兒子，他說他在校車上睡著，醒來發現被關在校車上，他看車外面都沒人可以求救，才去找逃生門還好還有轉開逃出來，家長和學生都嚇壞了。其他駕駛說：「司機到站了，他看沒有人，司機就離開了，學生看沒辦法開，他就從安全門出去。」

事發在30日，地點就在屏東一所國中，當天學生搭上校車後，睡著沒下車，駕駛將國一生載到客運總站停車場，就關車門離開，學生睡醒後發現情況不對，周邊沒人求助，機警地打開安全門離開，一路走到瑞光路，才被其他學生家長發現載走，再由媽媽送到學校，這兩地相差8.3公里。

其他駕駛說：「緊急的時候把這一塊直接擊破就好。」學校學務主任劉信宏說：「被載去客運公司總公司的停車場，學生自己知道可以從安全門離開。」家長不滿的是學校10點才發現學生沒到校，校車駕駛到站沒有巡視就直接關車門離開，學校學務主任劉信宏說：「活動進行沒有給老師一個充分時間確實點名，(要求客運)最後一段要再確認學生確實都有下車，才會把車開回公司。」這次還好學生夠機警，順利逃生還遇上熱心家長協助，現在校方也要求客運業者加強訓練，避免類似情況再發生。

