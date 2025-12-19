上安農場讓一朵香菇看見台灣食農產業蓬勃發展潛力

上安農場栽培優質有機朵香菇，展現台灣「食農產業」蓬勃發展的優勢潛力。（圖：李河錫攝）

南投縣「上安農場」成功轉型生產「有機香菇」，並跨業整合出一套「在地生活體驗」輕旅行，串聯鄰近饅頭店、民宿、農場餐點體驗，把「香菇導覽、饅頭 DIY」，巧妙規劃成一趟奇特親子輕旅行；在「好食好事基金會」輔導下，已成為「台灣食農產業」最具蓬勃發展的新典範。

來自南投水里鄉、全台規模最大的有機香菇農場～上安農場，正面臨人力短缺、氣候變遷、夏季溫度逐年攀升以及國外低價香菇搶攻等困境，在逆境中，已傳承到新世代的上安農場，選擇不跟著傳統市場「打價格戰」，而是轉向較高門檻、能友善環境與土地的「有機生產」。

「上安」第二代，經過長思才決定返鄉投入栽培香菇產業後，積極突破傳統香菇「供應鏈」生產模式，讓高品質的「香菇」不再只是餐飲食材的配角，從選用在種植上難度較高、香氣卻比較濃郁的「黑早」菌種，生產出渾圓厚實又清香的菇品後，透過手工篩選、分級，把「黑早」大、小菇逐一訂定規格與系統管理，從烘乾、篩選、包裝，確保消費者分級消費權益，打造最具特色「臺灣香菇」新品牌！

食農產業新勢力！南投水里鄉上安農場，栽培超優質有機香菇，透過「好食好事基金會」輔導下，積極拓展產業新商機。（圖：李河錫攝）

由「頂新和德基金」襄助成立的「好食好事基金會」董事長楊瑞昌則表示，最可貴的是，上安農場在成功轉型後，以產業「共好」為理念，串聯起鄰近的饅頭店、民宿、農場餐點體驗，把「香菇導覽、饅頭 DIY」，巧妙規劃成一趟奇特親子輕旅行；希望能夠成為「台灣食農產業」最具蓬勃發展的新典範。

（李河錫報導）