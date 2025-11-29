上完廁所記得檢查糞便！耶魯醫警告「這形狀」恐罹患大腸癌

健康中心／綜合報導

隨著飲食和生活習慣的變化，越來越多年輕人被診斷出患有大腸癌；耶魯大學醫生更點出，如果上大號發現糞便「細如鉛筆」，可能就是危險訊號，應該要盡速就醫檢查，若真有異狀，才能提早發覺提早治療。

耶魯大學名醫指出，若排出的糞便「細如鉛筆」，恐怕是癌症警訊。（示意圖／資料照）

糞便「細如鉛筆」是危險訊號！年輕大腸癌案例增加

根據外媒《BuzzFeed》報導，耶魯大學胃腸道癌症中心結直腸癌計畫聯合主任、耶魯癌症中心腫瘤內科醫生邁克爾·切基尼指出，50歲以下人群的直腸癌發生率一直上升；社群媒體上有年輕人分享案例，排便時發現糞便較稀，且不明原因的體重下降和腹瀉，結果竟被驗出「四期大腸癌」。

廣告 廣告

切基尼還表示，「細長的糞便」是一個重大警訊（Narrow stool can be a red flag）。他指出，「醫生有時會看到一些患者的大便變得很細，或者像鉛筆一樣粗細，這是某些結直腸癌患者的症狀」。這是因為，如果腫瘤出現在大腸末端附近，或者腫瘤覆蓋了整個大腸內壁，就會發生這種情況，使糞便通過的通道變窄；根據《今日醫學新聞》報導，健康糞便應該是「長條狀、呈香腸形」，可以一次性排出，也可以分成幾小塊排出。

耶魯醫點名「四大腸胃警訊」：務必盡早就醫！

此外，切基尼提出4類腸胃警訊，包含「糞便帶血、慢性腹痛、排便習慣改變、不明原因體重減輕」，若還有這些症狀，務必要告訴醫生。

最後，有專家提到，如果出現上述任何症狀或符合某些標準，可能在45歲之前就有資格接受大腸鏡檢查。另外，如果有發炎性腸道疾病或骨盆或腹部接受放射治療，以及患有某些遺傳症候群或有大腸癌病史，也應該在45歲之前進行大腸鏡檢查。

更多三立新聞網報導

女模特兒殺夫「油炸雙手、水煮頭顱」！竟稱美味

發生何事代表中國真要武力犯台？網一面倒揭「美國若做1動作」：趕快逃

不是芭樂！每天一杯「超級水果」能抗三高和減脂：半年降心血管風險15%

最新民調超車黃國昌、劉和然！黃暐瀚點出關鍵驚：蘇巧慧不簡單

