上尉退伍轉任警職 南警王聖豪為保護無辜遭砍傷者大外割壓制凶嫌

〔記者王俊忠／台南報導〕昨晚從台南市警六分局金華派出所內衝出率先壓制持刀傷人凶嫌的金華所警員王聖豪，今上午出面受訪時說，當時他是備勤在所、聽到所外有人在呼喊、似有狀況，就往所外衝、發現門口有兩人肢體衝突，就上前制止手疑握有凶器的陳姓男子，因為受傷的李男已跌倒在地，為了保護李男，就先將陳男壓制在地。

與台南地檢署檢肅黑金專組主任檢察官王聖豪同姓名的警員王聖豪表示，他跑出派出所大門外時，看到陳男手上疑握有凶器，還對員警有揮刀舉動，為了倒地的李男安全，他沒想太多、就上前抓住對方，用大外割把陳嫌摔倒壓制在地，其後同仁們也上前一起幫忙制伏陳嫌，在制伏時，陳嫌手上的銼刀已經被打掉了！

王聖豪進一步指出，當時備勤是有佩戴手槍與無線電，沒有穿防彈背心，從警7年餘以來也有過壓制歹徒的經驗，但是頭一遭遇到對方持刀械這麼危險的壓制狀況；他說，太太是有提醒他執勤時要多注意自身安全，不要太拚命。

今年41歲的王聖豪，陸軍上尉退伍後報考警察特考，他坦言，過去在軍中服役有點不太習慣，就想另找生活重心、毅然報考警察維護社會治安工作，2019年初任警察就是到台南市六分局金華所服務，7年來一直在金華所工作服勤。

