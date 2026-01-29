上屆亞運以《快打旋風5》奪銅 「石油王」盼通過國手選拔

試玩未上市的新作、還有電競對決、桌遊體驗以及吸睛Coser，台北電玩展向來是玩家與產業交流的年度遊戲盛宴，潘先生和朋友正在排《寶可夢傳說》。

民眾潘先生表示，「他跟之前前幾代不一樣是他還可以在戰鬥中移動，那因為我也是初次接觸，就是周邊有朋友在玩這個系列，所以我想說要不要從這一代入手這樣子。」

《寶可夢傳說》是單機遊戲，若想要對戰，可以玩《寶可夢大集結》，而《寶可夢大集結》，正是名古屋亞運電競的項目之一，而杭州亞運電競7項，名古屋亞運增加到11項，快打旋風從單人項目，改成集合鐵拳和格鬥天王系列的團體賽。杭亞快打旋風5銅牌，知名選手「石油王」林立偉說，將在2天後的國手選拔，拿出最好表現。

電競選手林立偉（石油王）指出，「杭州亞運我跟小向（向玉麟）在快打旋風拿雙牌以後，有蠻多蠻多人越來越認識快打，所以為什麼在那之後，現在的快打6，其實整個台灣的遊玩和觀看人數是差不多有爆炸性的成長。」

林立偉去年加盟韓國知名戰隊T1，成為《快打旋風6》選手，常在國外比賽，主要訓練仍在台灣，目前也是台北熊讚電競戰隊的教練之一，他認為這次選拔的強度有增加。

電競選手林立偉（石油王）指出，「最近那個隊伍就有問我說，那個教練請問選手的備戰程度怎麼樣，我說我覺得他們最大的對手應該是我。」

自評經驗與臨場會是最大優勢，林立偉期許再次成為國手，感受代表台灣出賽，大家互相打氣，不同於職業賽的氛圍。