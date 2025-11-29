上山下海看盡海廢 化身環保藝術家 推廣瓶蓋創作

屏東縣 / 綜合報導

台灣每年清除的海洋廢棄物大約4千多萬公斤，海漂垃圾有7成是塑膠，而且在淨灘紀錄中寶特瓶是大宗！華視新聞的頂真人物系列報導帶您來看到，在屏東麟洛有位飲料經銷商鄭金元，他有空喜歡釣魚和爬山，卻在山海之間隨處可見亂丟的瓶蓋，他除了動手撿還把廢棄的瓶蓋再利用，用2百萬個瓶蓋創作出超過廿幅，大型裝置藝術獨特技術還申請到專利！現在他把這個瓶蓋藝術園區開放參觀，還想把農地改為教學農場，推廣瓶蓋創作，希望讓環保觀念，繼續向下扎根。

五顏六色的寶特瓶蓋，別人眼中的廢棄垃圾卻是鄭金元珍貴的創作素材，環保藝術家鄭金元說：「釣魚常常看海水上面，浮了很多瓶蓋，我心裡想說這些瓶蓋，在海上會造成些汙染，在山上也看到，很多瓶蓋埋在土裡，我心裡想說如果瓶蓋，能夠做一些裝置藝術，我們也可以給小孩大人們了解說，這些瓶蓋可以再利用不要亂丟，才不會造成土壤海水汙染。」

瓶蓋上有一層蠟磨掉才能上漆，自製工具不假他人之手，屏東縣麟洛鄉的飲料經銷商想為家鄉盡一份心力，化身環保藝術家，環保藝術家鄭金元說：「要搜集廢棄水管，它的材質用烤的，可以有很多形狀，在地上畫模型，把瓶蓋裝上去彩繪，到目前已經做了六年，也是一兩百萬個瓶蓋在園區。」

瓶蓋串連結合成兩層樓高的城堡，巨型貓咪和蝴蝶有平面也有立體，裝置藝術累積超過廿樣，無師自通獨特的編織法，順利申請到廢品裝飾裝置專利，環保藝術家鄭金元說：「當時我要去申請專利沒把握啦，因為垃圾做成廢品專利，會不會成功都不知道，很多朋友鼓勵，我的作品和人家與眾不同。」

快1千坪的自家農地開放參觀設計小遊戲，同心協力用瓶蓋拼圖，讓更多人親身體驗，廢物不是只能丟棄，瓶蓋創作擁有專利權，但鄭金元沒想獨占，還想把農地轉型教學農場讓更多人學會瓶蓋創作，將環保回收成為全民動能。

