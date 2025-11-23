《上山吧！台灣隊》主持群 跨越歐亞非挑戰極限

記者周毓洵／臺北報導

三立都會台「人生幹大事」企劃再升級！三立與華視強強聯手推出全新實境冒險節目《上山吧！台灣隊》。集結《上山下海過一夜》原班主持群雷艾美、八弟（蕭志瑋）、阿傑（黃仕傑）、楊盛堯（Max），更邀來臺灣體壇代表郭泓志、陳彥博、文姿云、吳佳穎、蕭俊文等「臺灣之光」加入，一起在180天內跨越歐、亞、非3大洲，挑戰極限任務。

《上山吧！台灣隊》直攻「非洲之巔」吉力馬札羅山、瑞士馬特洪峰，最終回到臺灣迎戰最美、最硬的聖稜線，帶觀眾看見屬於臺灣的堅毅、團隊力與驕傲。《上山吧！台灣隊》將於12月4日（週四）晚間10點在三立都會台首播，並於華視、HamiVideo、MyVideo、《上山下海過一夜》YouTube 陸續上架。

拍攝期間橫跨低氧、高風險環境，全隊每天都在崩潰邊緣徘徊。雷艾美、文姿云等人都坦言「哭」變成旅途中最常出現的畫面，「我覺得我不行了」則成為全隊的口頭禪。即便如此，大家仍硬撐著前進。世界級跆拳道選手文姿云坦言因缺氧「心臟不太舒服」，但仍咬牙登頂，她說：「運動員也會害怕，但除非我掛掉，不然我絕不放棄。」

Max此行則意外成為「營養總舵主」。為維持戰力，他不僅在極地煮雞湯補氣，甚至在非洲海拔5400公尺煮珍珠奶茶！途中卻突發高山症、體力崩盤，最後在八弟協助下仍堅持把珍奶煮好。隊員在山頂一起舉杯喝下一口熱珍奶，瞬間變成全隊最感性的臺灣味時刻。

旅途中眾人還見證非洲動物大遷徙，與象群、獅群、斑馬、長頸鹿「零距離相遇」。阿傑看著眼前壯闊景色直呼：「真的一生難忘！」雷艾美則回憶攻頂旅程：「那是一種生命被威脅的感覺。」從熱帶雨林一路走到冰原，氣溫落差劇烈、氧氣稀薄，八弟還曾一度「邊走邊想睡」。他笑說：「一般山友看到都嚇破膽，更何況是我們這些第一次挑戰的人。」

最後，全隊回到臺灣挑戰聖稜線，大家一致驚呼：「臺灣山林真的美到爆！」《上山吧！台灣隊》以臺灣團隊的勇氣與凝聚力，再次實踐「人生幹大事」精神：挑戰極限、突破自己、把臺灣帶向世界。

《上山吧！台灣隊》主持群、臺灣之光大集結，挑戰180天跨洲極限旅程！（三立電視提供）

《上山吧！台灣隊》主持群與臺灣之光運動員喊話：「這次，我們真的要挑戰極限了！」（三立電視提供）

《上山吧！台灣隊》將於12月4日（週四）晚間10點在三立都會台首播，並於華視、HamiVideo、MyVideo、《上山下海過一夜》YouTube 陸續上架。（三立電視提供）