《上山吧！台灣隊》前往「上帝的居所」分享珍奶 長頸鹿過馬路「姿態超優雅」
「人生幹大事」系列再推升級鉅作！全新實境冒險節目《上山吧！台灣隊》，由《上山下海過一夜》原班主持群雷艾美、蕭志瑋（八弟）、黃仕傑（阿傑）、楊盛堯（Max）領軍，更邀請台灣體壇代表郭泓志、陳彥博、文姿云、吳佳穎、蕭俊文共同加入，展開為期180天橫跨歐、亞、非三大洲的極限挑戰。節目將依序攀登非洲最高峰吉力馬札羅山、瑞士馬特洪峰，最後回歸台灣踏上最美聖稜線，帶觀眾見證屬於台灣的堅毅與榮耀。
從本周第二集開始，《上山吧！台灣隊》將連續四集播出台灣隊挑戰非洲最高峰吉力馬札羅山的完整過程。這座山被馬賽族人視為「上帝的居所」，也是非洲「屋脊」，每年吸引超過四萬名登山客朝聖。位於赤道附近的熱帶氣候讓天氣變化極端，可能瞬間暴雨、下雪，是全球公認最具挑戰性的高山之一。本趟非洲行，除四位主持人外，世界級跆拳道選手文姿云與蕭俊文也加入隊伍，正式組成台灣隊出征非洲。內容涵蓋：首戰非洲第一高峰「吉力馬札羅山」登頂挑戰、深入草原，感受大遷徙與野生動物世界、走訪原民部落體驗「上帝的居所」文化、行前訓練與高海拔適應準備，在世界之巔分享台灣驕傲：「珍珠奶茶攻頂使命」。
台灣隊抵達坦尚尼亞後，先經歷長達20多小時飛行，笑說：「辛巴我來了！」導遊安排獵遊行程作為身體適應高原的第一站，登山作家雪羊也表示，「先獵再爬」是最佳組合，能讓大家更快適應環境。旅途中，他們近距離看見非洲五霸（Big Five）：象、獅、豹、水牛、犀牛，其中坦尚尼亞僅剩約80隻犀牛，被阿傑形容為「大海撈牛」。主持群驚呼連連，蕭俊文表示：「非洲人好可愛，對到眼時都會跟你打招呼！」Max則首次看到長頸鹿過馬路，大喊：「好優雅！」而雷艾美不敢相信猛禽蛇鷲、疣豬、斑馬、羚羊近在眼前：「怎麼可以這麼chill！」阿傑看見大象群時哽咽：「親眼看到這畫面，完全講不出話。」文姿云則是看到象群保護小象時眼眶紅了：「那畫面太溫暖！」甚至在休息吃飯時，大象直接走到眼前，Max驚呼：「可能一生只有這一次！」八弟則笑說：「吃飯配大象，沒有比這個更狂的。」途中也遇到意外爆胎的驚險，卻意外讓大家能用雙腳踏在草原上欣賞非洲最壯麗的黃昏景色。
回想拍攝當時，黃仕傑透露，在大草原拍攝第二天看完獵豹後，因為早上喝水喝太多，想趁無人時下車小解，卻遭司機嚴厲阻止，並緊張指向草叢示意：「獅子就躲在裡面。」他瞬間意識到危險，只能一路忍到休息站。他回憶：「萬一下車，可能真的回不來。」在恩格羅保護區第一次近距離看到非洲象時，他更感動到手抖，連相機快門都按不下去：「那是夢想中的景色，當下只想用心感受。」雷艾美還好奇回頭問他：「你怎麼在流眼淚？」八弟分享自己剛踏上草地就遭牛蜱叮咬，回到飯店才發現，所幸處理得早，否則恐有萊姆病風險。他說，人生第一次看見大草原，一片遼闊讓他震撼到落淚：「在動物園看長頸鹿覺得很大，沒想到到了大草原，它們在視覺上反而變小。」他形容非洲就像真實版《動物方城市》，夕陽灑在動物身上的畫面「充滿能量，真的永生難忘」。
節目有兩天入住塞倫蓋蒂國家公園的帳篷區，該區域沒有任何柵欄隔離，也就是說獅子、獵豹、鬣狗等獵食性動物可能就在帳篷外活動。雷艾美回憶第一晚就聽到獅吼聲非常靠近，讓她和隊友緊張到不斷向管理員求救，完全不敢踏出帳篷一步，「那聲音近到彷彿就在帳篷旁邊！」而Max在非洲遇到最大的挑戰不是山，而是行李。他抵達後才發現自己的行李全部被轉運到不明地點，連登山裝備與換洗衣物都消失無蹤。他苦笑說：「只好一件衣服穿好多天，甚至還要跟八弟交換衣服穿！」意外成為此趟非洲行的「極限生活挑戰」。
更多鏡報報導
金唱片看得到許光漢、蔡依林！ 搶票倒數3天公布重磅消息
虞書欣爸爸索賠17萬要求被告道歉 昔日遭控「侵吞國有資產15億」
孫協志「心疼峮峮被網暴」嚴肅發聲：學會尊重別人 不捨《飢餓遊戲》4年合作夥伴送祝福
其他人也在看
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 57
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 19
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 17 小時前 ・ 185
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 17 小時前 ・ 25
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 33 分鐘前 ・ 4
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 74
小煜爆愛玩越界「常喝爛醉返家」！離婚內幕遭挖 本尊9字發聲
小煜（楊奇煜）8日震撼宣布9月已與護理師老婆言言離婚，結束5年婚姻。雖然小煜在聲明中指出兩人是和平分開，但之後卻遭週刊連環式爆料，指出男方遭疑愛玩越界，婚後經常喝到爛醉返家，而小煜今（11）日也透過IG限時動態寫下9字。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
搭飛機「外套塞1處」超噁？空服員揭「害航班延誤」恐怖內幕
生活中心／周希雯報導許多人出國前往寒冷地區時，會隨身攜帶外套上飛機，有的旅客選擇直接穿在身上，也有人會塞到頭頂的置物櫃。不過此舉在許多空服員眼中其實是「NG行為」，不僅有衛生問題、擾亂登機流程，最嚴重可能導致航班延誤，有空姐對此直言，「一想到要把外套放進頭頂的置物櫃裡，我就覺得噁心。」民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 4
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
WBC經典賽大谷8強才登場 井端弘和：目前不考慮
由於MLB主導大聯盟球星進度拖延，日本隊徵召旅美大聯盟球星主動表態，「侍 Japan」監督井端弘和公開表示，希望洛杉磯道奇隊二刀流超級巨星大谷翔平能夠在三月初的熱身賽就加入國家隊。太報 ・ 2 小時前 ・ 5
H200解不解禁沒差？陸軍方、學術界早入手 外媒揭內幕
美國總統川普近期放寬對大陸的科技出口限制，允許輝達H200人工智慧晶片出口。儘管北京尚未正式表態是否批准H200在國內銷售，但路透社檢視過百份招標文件與研究論文後發現，H200早已透過「灰色市場」流入大陸。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 3
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 16
午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度
今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 4
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 3
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 7
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 19 小時前 ・ 166
二代健保補充保費改革惹議 年領逾2萬即課2.11%
衛福部擬修健保法，將年累計超過2萬元的利息、股利、租金等收入納入補充保費課徵範圍，稅率2.11%，引發小資族、大戶強烈反彈！存股達人建議採分級課稅，專家也呼籲政府加強溝通，說明健保面臨龐大的財務缺口，改革才有共識。TVBS新聞網 ・ 13 小時前 ・ 109
蔡英文逼宮這人？邱毅預言下一步超驚人
[NOWnews今日新聞]近來因台鹽綠能弊案爆發，能源政策掀起輿論撻伐。前總統蔡英文日前於臉書罕見說重話，表示不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為，應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 115