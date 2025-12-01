《上山吧！台灣隊》團員曝極限時刻！男星誤喝乾燥劑吐了 艾美一度崩潰怒吼

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

由三立電視攜手台灣大哥大及文策院共同出品的實境冒險節目《上山吧！台灣隊》即將於12月4日隆重登場。為迎接這檔年度最受矚目的實境鉅作，三立與合作夥伴特別盛大舉辦節目首映會。今（1）日《上山吧！台灣隊》所有參與拍攝者，包括雷艾美、八弟（蕭志瑋）、阿傑（黃仕傑）、MAX（楊盛堯）、陳彥博、郭泓志、文姿云、吳佳穎、蕭俊文、登山顧問雪羊等，都親自出席。

《上山吧！台灣隊》團員雷艾美、八弟（蕭志瑋）、阿傑（黃仕傑）、MAX（楊盛堯）、陳彥博、郭泓志、文姿云、吳佳穎、蕭俊文、登山顧問雪羊等今天親自出席首映會。（圖／三立提供）

MAX坦言，自己的重責大任，就是讓大家看到台灣驕傲的飲食文化，但因為高山症身體不適，便開始跟一旁的八弟說如何製作出珍珠奶茶，不過因為邊哭邊講的關係，讓他開玩笑自嘲，「很像是在講遺言。」八弟接著補充，當時MAX跟不停跟自己說製作的比例，但自己當時也因頭痛自顧不暇，所以他覺得自己做不到，也認為將材料背上山的是MAX，所以這件事必須由他完成，所以自己只能鼓勵他。

此外，MAX也分享了一個在吉力馬札羅山的插曲，因為自己為了保溫珍珠，所以就改用普通塑膠瓶去裝水，但他裝熱水時沒有注意到裡面有個乾燥劑，所以自己就這樣喝了幾天，而到了山頂時八弟說想喝水，於是他就將水給了對方，「我就給他喝，喝到最底的時候，他跟我說：『你有放茶包喔！』」這時他才發現自己沒將乾燥劑拿出來，而一旁的八弟聽聞直言，當時自己很生氣，「這件事情是我會唸一輩子的，因為你身為一位廚師，你怎麼可以在裝水的時候，忘記把乾燥劑進去，而且那是在我們下山，我已經全身而退了，已經經歷那個高山，我覺得我安全了，可是卻可能死在他的乾燥裡。」且MAX當時是泡熱水，所以乾燥劑早己融在水裡，害他當場吐了，「我覺得我一定要吐，不然我會中毒，我會死在山上，而且在非洲。」被問到現在身體狀況他則開玩笑說：「目前是還好，目前是還好是有點乾乾的！」

MAX分享自己與八弟誤喝乾燥劑。（圖／三立提供）

雷艾美表示，在面對非洲吉力馬札羅山時，不僅是體力上的極限，更是意志力的挑戰，當時自己已經上氣不接下氣，身體狀況很不舒服，所以只要有一些小事情，就很容易爆炸，而自己就忍不住大吼阿傑：「不要兇，不是你一個爬上去就好。」不過等她冷靜後也向彼此呼籲：「大家都很努力了，大家可以對彼此溫柔一點。」

文姿云也分享，在爬山的過程中，每爬一次就感覺自己的身體超痛，而在登頂的那一天晚上，手指頭快要凍僵了，當時艾美發現後就把保暖手套借給自己，還教她怎麼穿、暖暖包怎麼貼，而當自己拿到手套那一刻，文姿云坦言當下很想哭，也才意識到如果自己如果要幫忙的話大家都在，「身旁的人會一起協助你到達一個目標，或者是我們夢想的那個終點，所以我覺得這個過程中讓我看到不同面向的自己。

吳佳穎則提到，這個挑戰曾讓她一閃而過「生離死別」瞬間。她表示，當一行人晚上排隊準備登頂，只能看到大家的頭燈，而那個畫面讓她覺得滿漂亮的，但當太陽出來的時候就覺得，自己怎麼在這麼高的地方，而且每一步都要抓好，不然這如此高的懸崖邊，一個不小心真就會掉下去。而郭泓志雖未參加非洲行程，但光是聖稜線就已軟腳，他說行走在懸崖邊的時候腦中全是家人，但看到其他成員穩定前行，他反而不好意思說出口自己的恐懼。直到後來聊天，他才發現：「原來大家都一樣害怕。」





