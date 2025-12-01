《上山吧！台灣隊》團員曝極限時刻！男星誤喝乾燥劑吐了 艾美一度崩潰怒吼
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導
由三立電視攜手台灣大哥大及文策院共同出品的實境冒險節目《上山吧！台灣隊》即將於12月4日隆重登場。為迎接這檔年度最受矚目的實境鉅作，三立與合作夥伴特別盛大舉辦節目首映會。今（1）日《上山吧！台灣隊》所有參與拍攝者，包括雷艾美、八弟（蕭志瑋）、阿傑（黃仕傑）、MAX（楊盛堯）、陳彥博、郭泓志、文姿云、吳佳穎、蕭俊文、登山顧問雪羊等，都親自出席。
MAX坦言，自己的重責大任，就是讓大家看到台灣驕傲的飲食文化，但因為高山症身體不適，便開始跟一旁的八弟說如何製作出珍珠奶茶，不過因為邊哭邊講的關係，讓他開玩笑自嘲，「很像是在講遺言。」八弟接著補充，當時MAX跟不停跟自己說製作的比例，但自己當時也因頭痛自顧不暇，所以他覺得自己做不到，也認為將材料背上山的是MAX，所以這件事必須由他完成，所以自己只能鼓勵他。
此外，MAX也分享了一個在吉力馬札羅山的插曲，因為自己為了保溫珍珠，所以就改用普通塑膠瓶去裝水，但他裝熱水時沒有注意到裡面有個乾燥劑，所以自己就這樣喝了幾天，而到了山頂時八弟說想喝水，於是他就將水給了對方，「我就給他喝，喝到最底的時候，他跟我說：『你有放茶包喔！』」這時他才發現自己沒將乾燥劑拿出來，而一旁的八弟聽聞直言，當時自己很生氣，「這件事情是我會唸一輩子的，因為你身為一位廚師，你怎麼可以在裝水的時候，忘記把乾燥劑進去，而且那是在我們下山，我已經全身而退了，已經經歷那個高山，我覺得我安全了，可是卻可能死在他的乾燥裡。」且MAX當時是泡熱水，所以乾燥劑早己融在水裡，害他當場吐了，「我覺得我一定要吐，不然我會中毒，我會死在山上，而且在非洲。」被問到現在身體狀況他則開玩笑說：「目前是還好，目前是還好是有點乾乾的！」
雷艾美表示，在面對非洲吉力馬札羅山時，不僅是體力上的極限，更是意志力的挑戰，當時自己已經上氣不接下氣，身體狀況很不舒服，所以只要有一些小事情，就很容易爆炸，而自己就忍不住大吼阿傑：「不要兇，不是你一個爬上去就好。」不過等她冷靜後也向彼此呼籲：「大家都很努力了，大家可以對彼此溫柔一點。」
文姿云也分享，在爬山的過程中，每爬一次就感覺自己的身體超痛，而在登頂的那一天晚上，手指頭快要凍僵了，當時艾美發現後就把保暖手套借給自己，還教她怎麼穿、暖暖包怎麼貼，而當自己拿到手套那一刻，文姿云坦言當下很想哭，也才意識到如果自己如果要幫忙的話大家都在，「身旁的人會一起協助你到達一個目標，或者是我們夢想的那個終點，所以我覺得這個過程中讓我看到不同面向的自己。
吳佳穎則提到，這個挑戰曾讓她一閃而過「生離死別」瞬間。她表示，當一行人晚上排隊準備登頂，只能看到大家的頭燈，而那個畫面讓她覺得滿漂亮的，但當太陽出來的時候就覺得，自己怎麼在這麼高的地方，而且每一步都要抓好，不然這如此高的懸崖邊，一個不小心真就會掉下去。而郭泓志雖未參加非洲行程，但光是聖稜線就已軟腳，他說行走在懸崖邊的時候腦中全是家人，但看到其他成員穩定前行，他反而不好意思說出口自己的恐懼。直到後來聊天，他才發現：「原來大家都一樣害怕。」
更多FTNN新聞網報導
《動物方城市2》全球票房制霸 5天時間全球票房破美金5億
王心凌紐約開唱！帶領歌迷為香港大火默哀 自揭過往曾被掏空
美女主播挺孕肚拍桌曆！孕期遭嫌胖 粉絲心疼急護航
其他人也在看
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
還記得她嗎？kiwi姐姐低調完婚 老公「超帥真面目」曝光
許多8年級生從小看著幼幼台兒童節目《YoYo點點名》長大，跟著節目唱唱跳跳，將哥哥姐姐們當成是自己的童年偶像。其中，33歲kiwi姐姐（莫允樂）擔任兒童台姐姐已經13年，昨（11月30）日她驚喜在IG公開婚紗照，宣布結婚喜訊，突如其來的消息令外界又驚又喜。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
李安現身許瑋甯、邱澤婚禮！模仿新娘跳舞 超可愛畫面曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人邱澤與許瑋甯28日於台北文華東方酒店補辦婚宴。當晚嘉賓包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、林心如、霍建華等大咖都現身祝福...FTNN新聞網 ・ 1 天前
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她
周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
民眾黨2將出走！朱蕙蓉揭無情無義看在眼裡
[NOWnews今日新聞]原民眾黨發言人、有意披白營戰袍挑戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉的李有宜，昨（30）日宣布退出民眾黨，而創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉也隨即發文宣布退黨，並表示...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上EBC東森娛樂 ・ 1 天前
唐玲挺過4期胃癌重生 4年每天喝「1飲料」讓血糖狂飆
鬼門關前走一遭！女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，她挺過8次化療與兩次重大切除手術，終於成功抗癌。今天（11／30）唐玲以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，在松菸4號倉庫開講，第一次公開這幾年與病魔共存的心路歷程，不過她也提到這4年每天都喝「1飲料」，讓她血糖狂飆，甚至罹患糖尿病前期。太報 ・ 21 小時前
昔被扣「統戰」帽子！鍾明軒再造訪中國 無預警鬆口表態立場
網紅鍾明軒經營YouTube訂閱破百萬，吸引不少粉絲關注，不過因為他曾拍攝赴中旅遊影片，而被扣上「統戰」帽子，慘遭網友圍剿。近日，鍾明軒再度更新影片，坦言沉默了一段時間，並沒有任何驚天動地的理由，直呼「當人走在最低處，反而沒什麼好失去」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
昔籌600萬手術費替愛妻換肝「2天前離世了」 男星悲慟證實
憑藉古裝劇《少年英雄之洪文定》港星海俊傑，日前透過社群向外界求助約150萬港幣（約台幣604萬）的手術費，來幫助她的妻子莫家慈換肝，結果27日傳出愛妻不敵病魔離世。事隔今日，海俊傑也證實其噩耗，悲慟寫下「願我至愛的太太安息，希望所有愛她的人，心中留著她溫暖的笑容。」中時新聞網 ・ 1 天前
邱澤、許瑋甯甜翻了！嗨唱「定情曲」 誓言：成灰也伴身旁
藝人邱澤與許瑋甯舉行盛大婚禮，現場星光熠熠、氣氛溫馨感人！新人深情對唱《愛情你比我想的閣較偉大》，更邀請金曲歌后彭佳慧獻唱祝福。邱澤在誓詞中承諾「直到化成灰燼，都在妳身邊」，許瑋甯則分享了邱澤三次打動她心的溫馨時刻，感動全場賓客。TVBS新聞網 ・ 2 天前
布魯斯威利後事決定「捐贈腦袋」！愛妻曝他聖誕假期規劃
70歲好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis），因罹患失語症身體狀況逐漸惡化，目前已宣布息影並由妻女共同陪伴照顧。而現任老婆艾瑪合明（Emma Heming Willis）日前在書中透露他的身後事規劃，面對感恩節及聖誕節假期，也曝光他的最新現況。中時新聞網 ・ 1 天前