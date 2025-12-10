「上山吧！台灣隊」攀非洲最高峰 遇車爆胎插曲

（中央社記者洪素津台北10日電）實境節目「上山吧！台灣隊」帶觀眾攀非洲最高峰吉力馬札羅山，攀爬前主持群先體驗獵遊行程，他們驚喜看見「非洲五霸」象、獅、豹、水牛、犀牛，但也因為車子爆胎而受到驚嚇。

藝人雷艾美、蕭志瑋（八弟）、黃仕傑（阿傑）、楊盛堯（Max）和體壇好手文姿云與蕭俊文組成台灣隊，隨節目「上山吧！台灣隊」攀爬非洲最高峰吉力馬札羅山，主持群除「吉力馬札羅山」的登頂挑戰，也深入草原感受大遷徙與野生動物世界，更走訪原民部落體驗「上帝的居所」文化。

旅途中，他們近距離看見非洲五霸（Big Five），有象、獅、豹、水牛、犀牛，透過新聞稿分享旅遊感受，蕭俊文表示：「非洲人好可愛，對到眼時都會跟你打招呼！」雷艾美不敢相信猛禽蛇鷲、疣豬、斑馬、羚羊近在眼前，「怎麼可以這麼chill！」

阿傑看見大象群時哽咽：「親眼看到這畫面，完全講不出話。」文姿云則是看到象群保護小象時眼眶紅了：「那畫面太溫暖！」甚至在休息吃飯時，大象直接走到眼前，Max驚呼：「可能一生只有這一次！」八弟則笑說：「吃飯配大象，沒有比這個更狂的。」途中也遇到意外爆胎的驚險，卻意外讓大家能用雙腳踏在草原上，欣賞非洲最壯麗的黃昏景色。

「上山吧！台灣隊」於每週四晚間10時在三立都會台首播，同日晚間11時同步上架於台灣大哥大MyVideo與中華電信HamiVideo雙平台。（編輯：李亨山）1141210