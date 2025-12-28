《上山吧！台灣隊》攀馬特洪峰 雷艾美：把命交給隊友

記者周毓洵／臺北報導

實境節目《上山吧！台灣隊》挑戰世界級高山路線，話題與熱度持續延燒。主持人雷艾美與東京奧運空手道銅牌得主文姿云日前採訪時，首度公開鏡頭背後最真實的恐懼與突破，直言這趟旅程不只是爬山，更是一次心理極限的試煉。

《上山吧！台灣隊》主持人雷艾美、東京奧運空手道銅牌文姿云接受MyVideo專訪，分享錄製過程中最真實的恐懼與突破。談到最具壓力的一段，雷艾美坦言，在前往瑞士挑戰「阿爾卑斯聖杯」馬特洪峰前，心理壓力大到連做夢都在焦慮，「夢到被監製嫌不夠格、要把我踢出主持群，還在夢裡哭醒。」她直言，這座山難度極高，又要進行冰攀，「那時候真的只能完全相信隊友，真的有一種把命交出去的感覺。」

廣告 廣告

雷艾美也分享，當初答應加入節目時，其實只抱著一個很單純的想法：「製作單位敢做，我就敢參加！」沒想到最後一趟回到臺灣挑戰聖稜線，遇上鋒面、連續走了九天，硬到讓她一度在心裡「原地辭職」，但最後仍咬牙完成挑戰。

文姿云則表示，一開始就知道高海拔會是極限考驗，這趟旅程對她來說，不只是體能挑戰，更是離開熟悉運動場、重新認識自己的過程。「即使心裡有點怕，還是想試試看，因為我知道這會讓我成長。」她也笑說，原以為自己最怕的是缺氧，沒想到最失控的瞬間竟是一群會咬人的螞蟻，「低頭一看腳上全是螞蟻，我真的嚇到亂跳，鞋子襪子全部脫掉！」

在節目中組隊挑戰極限，兩人都形容自己是「內心尖叫、表情鎮定」的類型。雷艾美說，自己其實不是天生勇敢，只是多年來上山下海學會一件事：「害怕就只是害怕，但我還是可以繼續執行任務。」這次還因為有新成員加入，被迫升級成「學姐模式」，外表更要撐住。文姿云也表示，從運動員時期就習慣在巨大壓力下維持冷靜外表，「只要回到呼吸、回到當下，就能一步一步穩住自己。」

《上山吧！台灣隊》雷艾美（左）與文姿云（右）是隊中唯二女隊員，將挑戰自己的體能與意志極限。（臺灣大哥大MyVideo提供）

《上山吧！台灣隊》雷艾美（左）當學姐，只能硬撐轉成勇敢模式！文姿云（中）練就國手級抗壓，坦言其實內心超多小劇場。（臺灣大哥大MyVideo提供）

《上山吧！台灣隊》已4週蟬聯台灣大哥大MyVideo節目榜冠軍。（台灣大哥大MyVideo提供）