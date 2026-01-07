《上山吧》挑戰馬特洪峰 2男星訓練未達標「恐被淘汰」

《上山吧！台灣隊》挑戰馬特洪峰。（三立提供）

雷艾美、蕭志瑋（八弟）、黃仕傑（阿傑）、楊盛堯（Max）領軍的三立「人生幹大事」全新實境冒險節目《上山吧！台灣隊》，成功登頂吉力馬札羅山，Max在海拔 5895 公尺的山頂，親手完成象徵台灣的珍珠奶茶，將家鄉味帶上非洲之巔，感動無數觀眾，網友留言表示「真的好感人，你們世界無敵棒！」、「海拔帶來的煎熬完全感受得到，每個人都有狀況，卻還想成為彼此的後盾，這才是真正的團隊」。

本週，「全台最會跑的極地之人」陳彥博、「奧運空氣槍射擊國手」吳佳穎加入，一起為挑戰瑞士「馬特洪峰」展開行前訓練。馬特洪峰是阿爾卑斯山最後一座被人類征服的高峰，也是全球公認的世界級難關，至今成功登頂的台灣人不到20位。它真正可怕之處不在高度，而是全程必須進行高難度技術攀登，需在短短6小時內完成上下1200公尺，攀爬近乎垂直的刀鋒岩壁，每一步都沒有退路，都是生與死之間的抉擇。

廣告 廣告

雷艾美坦言，攀岩訓練的壓力很大。（三立提供）

本次任務從阿爾卑斯山知名的白朗湖步道展開，這條路線不僅是熱門健行景點，更被越野跑者視為心目中的「黃金訓練場」。教練一開始便安排嚴格測試，要求隊員在2小時內完成3公里健行，考驗體能與節奏掌控。突如其來的時間限制，讓雷艾美驚訝直呼：「怎麼會有時間限制？」壓力瞬間拉滿。

第1站從海拔1900公尺開始熱身快跑，山區雲霧瀰漫、視線受限，隊員們幾乎是在白霧中前進。陳彥博一如既往展現運動員本色，毫不猶豫率先衝出，進行一場無聲的速度較勁，全程維持高強度節奏。雷艾美在後方一邊追趕、一邊苦笑說：「他說這是他平常在走的路線。」一句話，道盡這趟訓練對其他成員而言的殘酷現實。

《上山吧！台灣隊》團隊挑戰馬特洪峰。（三立提供）

隨著訓練推進，成員狀況也接連浮現。阿傑因過去手部受傷的陰影，擔心關鍵時刻握力不足，特地購入輔助鐵鉤手臂，只為撐過最嚴酷的地形考驗；雷艾美在攀岩訓練中壓力爆表，狀況頻頻，甚至夢見自己被製作人要求中止任務，心理壓力可見一斑。八弟與Max則在訓練第1天就被教練點名表現未達標準，直接被列入「可能被淘汰」名單，讓氣氛瞬間緊繃。

運動員出身的吳佳穎雖然身體靈活，但因腿較短，攀登時必須頻繁以膝蓋作為支點。第1天訓練結束，雙腿早已布滿瘀青，雙手也只能包著膠帶繼續上場。陳彥博同樣是首次挑戰馬特洪峰，他坦言擔心自身訓練強度不足，因此每天清晨5點起床自主加練，進行高山越野跑 20 公里，只為讓身體與意志提前適應極限。

更多中時新聞網報導

黃鐙輝哽咽不捨曹西平當神仙

大腸鏡早篩早治 揪出癌前病變

張鈞甯二搭男友《匿殺》票房奪冠