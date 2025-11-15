上山打獵以為擊中熊竟「假死」 日本群馬男反被攻擊臉部重傷

2025年10月23日，一隻熊出現在日本岩手縣盛岡市。Kyodo/路透社



日本今年熊襲事件激增，人心惶惶。群馬縣有男子與同伴15日上山打獵，疑被熊以「假死」攻擊，一度失去意識，所幸撿回一命。北海道則有重達400公斤的棕熊推倒捕熊箱籠，駭人瞬間被攝影機紀錄下來。

綜合日媒報導，群馬縣15日狩獵解禁，藤岡市60歲男子岸光昭與5名同伴當天上午上山打獵，目標是鹿或野豬；其中一人發現一頭熊，朝牠開槍。

《朝日新聞》報導，開槍後熊看似一動也不動，岸趨前查看時，熊突然攻擊他，隨後逃入山林深處。

岸的同伴立刻報案，他一度沒有意識，臉部和左手腕重傷，送醫後已清醒，5名同伴沒有大礙。

據在場人士表示，攻擊岸的熊大約重100公斤，是頭成熊。同伴表示：「我們開了幾槍後就被熊攻擊，牠看起來約有100公斤，攻擊後就逃走了。」

距離這起熊襲事件最近的民宅約200公尺，當地警方已加強巡邏，並呼籲民眾不要進入該地區。

另外，北海道苫前町設置的一處捕熊箱籠及攝影機，拍到一頭棕熊推倒重約300公斤捕熊箱籠的畫面。據推測，這頭體形圓滾滾的棕熊可能重達400公斤，是普通雄性棕熊體重的近2倍。

