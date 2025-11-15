上山打獵以為擊中熊竟「假死」 日本群馬男反被攻擊臉部重傷
日本今年熊襲事件激增，人心惶惶。群馬縣有男子與同伴15日上山打獵，疑被熊以「假死」攻擊，一度失去意識，所幸撿回一命。北海道則有重達400公斤的棕熊推倒捕熊箱籠，駭人瞬間被攝影機紀錄下來。
綜合日媒報導，群馬縣15日狩獵解禁，藤岡市60歲男子岸光昭與5名同伴當天上午上山打獵，目標是鹿或野豬；其中一人發現一頭熊，朝牠開槍。
《朝日新聞》報導，開槍後熊看似一動也不動，岸趨前查看時，熊突然攻擊他，隨後逃入山林深處。
岸的同伴立刻報案，他一度沒有意識，臉部和左手腕重傷，送醫後已清醒，5名同伴沒有大礙。
據在場人士表示，攻擊岸的熊大約重100公斤，是頭成熊。同伴表示：「我們開了幾槍後就被熊攻擊，牠看起來約有100公斤，攻擊後就逃走了。」
距離這起熊襲事件最近的民宅約200公尺，當地警方已加強巡邏，並呼籲民眾不要進入該地區。
另外，北海道苫前町設置的一處捕熊箱籠及攝影機，拍到一頭棕熊推倒重約300公斤捕熊箱籠的畫面。據推測，這頭體形圓滾滾的棕熊可能重達400公斤，是普通雄性棕熊體重的近2倍。
更多太報報導
日少年闖空屋「試膽」發現逾1億現金！竟有人偷拿錢買喪屍煙彈
翻臉切八段！川普宣布不再支持MAGA鐵桿眾議員、嘲笑對方是「怪咖」
京都一所大學「體育場驚見熊」！ 學生活動緊急停止、設置驅熊噴霧
其他人也在看
1.6萬賣單沒人接...森崴能源風電案踩雷大虧121億元 開盤跌停一字鎖
森崴能源（6806）昨日重訊宣布因風電興建案成本暴漲，前三季認列虧損大虧121億元，也持續喊話與台電溝通，希望身為業主的台電能合理「伸援手」。森崴能源今（14）日恢復交易，股價果然受踩雷消息衝擊，開盤跌停鎖死，1.6萬張掛賣卻賣不出。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
11月限定！你不要的「廢棄行動電源」回收賺400元折扣＋禮券
你家抽屜是不是躺著一顆舊行動電源，想丟又不敢亂丟，深怕它變成一顆不定時炸彈？現在就是清掉它的好時機！台北市環保局推出回收活動，不但能安全處理掉家中的廢棄行動電源，還能拿到優惠好禮！ 潛藏家中的危健康2.0 ・ 1 天前
快關窗！台南安定工廠大火濃煙狂竄 南市7區、高市20區空品提醒
台南安定一處工廠今（14）日發生火警，消防隊目前已控制火勢，不過火勢伴隨大量濃密黑煙，導致台南7區發出「空品提醒」，另因風向逐漸轉為正北至東北東，連帶造成污染物影響高雄市20行政區。環保局呼籲民眾盡量台視新聞網 ・ 1 天前
日青森漁民海上驚見「熊在游泳」 獵人緊急搭船圍捕
根據《NHK》報導，一名漁民14日上午在青森縣野邊地町近海的陸奧灣附近發現一隻熊在游泳，於是他立即打電話通報地方漁業協會。獵人獲報後立刻登上漁船，前往熊出沒的海域，將熊擊斃。據悉，這隻熊是成年公熊，體長約1.5公尺、體重約140公斤，連漁業協會的副組合長也對熊出現在...CTWANT ・ 6 小時前
非洲豬瘟導致廚餘囤積 永豐餘一招解決！
永豐餘投控(1907)14日召開法說會，說明2025年第三季營運概況。2025年第三季合併營收為新台幣184.98億元，季增1.7%，年減7.9%。受惠於股利收入及權益法認列，業外收入為新台幣20.21億元。歸屬於母公司淨利約為新台幣15.08億元，每股稅後淨利（EPS）為新台幣0.91元。面對宏觀經濟環境的不確定性，公司持續推動多元化業務與產品組合，推動綠能轉型，持續強化獲利體質。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
光電環評修法 業者：台灣能源轉型大挫敗
立院昨三讀通過「環境影響評估法」等修正草案，太陽光電產業七大公協會發表聲明，直指這是台灣能源轉型大挫敗，這項制度變動將波...聯合新聞網 ・ 15 小時前
日本熊害激增，全力降低種群數量已成當務之急
野熊大量出沒，傷人事件頻發，在日本社會引發震動。北東北3縣受災尤為嚴重，一時人心惶惶。國立研究開發法人森林綜合研究所東北支所（盛岡市）動物生態遺傳組組長大西尚樹指出：「今年秋天的nippon.com ・ 1 天前
不要的行動電源別亂丟！現賺400元折扣加禮券，速查哪裡可回收換錢
行動店員堪稱現代人外出的「救命神器」，不過用久了家中角落多少也躺著幾顆「退役」行動電源，可別以為放著就沒事，鋰電池一旦老化，可能膨脹、漏液，甚至短路起火，成了居...早安健康 ・ 1 天前
舊3C產品回收換錢！超商最高折抵120元 筆電、平板皆可
隨著科技進步，家中堆積的舊3C產品成為許多人的困擾。根據環保團體RE-THINK的說法，這些產品內含高價值的金屬資源，隨意丟棄不僅浪費資源，還可能導致鉛、鎘、汞等重金屬污染環境，危害健康。因此，妥善回收舊3C產品顯得尤為重要。中天新聞網 ・ 1 天前
風電統包案成地雷！森崴炸出121億黑洞 集團股正崴、永崴中槍跌停
正崴集團押寶離岸風電，卻先吞下沉重代價。森崴能源13日公告，第3季因旗下富崴能源承攬台電離岸風電2期統包工程，依會計準則提前估列2026年代墊工程費用，單季帳面大虧新台幣77.36億元，累計前3季虧損高達121.72億元。利空引爆賣壓，今（14）日開盤森崴能源、正崴、永崴投控三檔齊跌停，富威電力也一度重挫逾8%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
排雲山莊露天瀝廚餘 黃喉貂狂吃 玉管處：加強督導
南投縣 / 綜合報導 民眾攀登玉山群峰，都會到排雲山莊休息、用餐，有民眾直擊，廠商將廚餘直接放在山屋後方開放式空間瀝乾，吸引野生黃喉貂前往覓食，在廚餘中翻找食物，民眾質疑，像這樣把廚餘放在開放式空間吸引野生動物覓食，不僅可能改變野生動物習性，廚餘汙水也可能造成汙染。玉管處說，當天一發現立刻就請管理人員將廚餘背下山，也會請廠商加強管理，廠商也說，未來會加強員工訓練。 山屋後方 一隻黃喉貂跳上木椅 ， 大口大口吃著掉在上面的廚餘 ， 接著牠又跳下木椅 ， 在地上的紅籃子內翻找廚餘 邊翻邊吃 ， 這裡不是一般平地的餐廳 ， 而是南投玉山塔塔加排雲山莊後方 ， 因為這裡是許多登山客攀登玉山住宿點 ， 登山客會在這裡用餐 ， 廠商每日會將廚餘運送下山。 有山友直擊 ， 山屋後方1隻喉貂吃著廚餘 ， 錄下影片PO文 ， 直呼完全是吃到飽 ， 引發網友質疑 ， 會導致野生動物親近人類住所改變習性 ， 也質疑廚餘瀝乾的水可能汙染高山環境 ，委外廠商谷明光說：「員工想說先把它(廚餘)拿出去，然後等下要打包，可是因為可能疏忽到，我們會再次加強我們員工的一些職前訓練。」委外廠商說， 當日值班夥伴將廚餘放置籃子瀝乾 ， 沒有立即打包 ， 未來會加強員工培訓改善 ，玉管處副處長邦卡兒‧海放南說：「請廠商每日務必一定要將廚餘背下山，我們也請山莊管理人員加強督導。」 玉管處說 ， 會請廠商加強督導 ， 維護高山環境整潔。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
一雙「全循環鞋」的誕生！ 見證台灣製鞋革命
台北市 / 綜合報導 台灣過去是製鞋王國，隨著產業的升級與變化，循環材料成為未來趨勢，根據統計 全球 每年大約有220億雙鞋成為垃圾，由於異材質的黏合讓鞋子的回收難上加難。現在有台灣知名製鞋品牌願意發起綠色革命，致力於打造「全循環鞋」，鞋面採用 海洋廢棄物 材質製作，鞋墊則是使用回收泡棉，同時攜手產業技術研發，突破異材質的黏合，採用物理性的發泡技術打造鞋子的中底，單一材質製作的鞋子平均碳排僅7公斤，而且能夠100%進入回收系統，從設計端推動循環經濟，為台灣製鞋王國開創永續新局。敲打、裁切、縫合，一雙雙鞋在師傅的巧手中成形，這是台灣製鞋王國日復一日的縮影，創立超過一甲子的品牌主打MIT，如今要踏上一條不一樣的路，發起串聯要讓鞋子不只耐穿更要回到源頭。製鞋品牌業者柴德宏說：「從製成到在地的品牌，銷售的終端的網路，我們就覺得說其實我們有這個責任，去帶動循環的意識跟產業整體的升級。」看準未來趨勢決定和台灣的消費者，發起循環訴求，一雙鞋除了鞋面上的零件，鞋墊、中底、鞋底這些異材質的黏合，讓回收難上加難，於是第一步他們把腦筋動到廢棄泡棉上。若大的空間每個月至少回收30噸的泡棉，這些來自各個泡棉廠的邊角料，將要重新破碎進入循環產線，加入色料經過鍋爐加熱，大約30分鐘能完成一顆泡棉，經過裁切進入下個流程，主播雷雅說：「(回收泡棉所製成的材料，在經過前端的加工之後，就會來到成型機，經過180度的高溫熱壓塑形，就可以得到一雙完整的鞋墊)。」加上鞋面採用海廢材質製作，但也只完成了一半，真正的魔王是中底，要做到整雙鞋子都可以進入到回收系統，其實最重要就是中間這個中底，它必須是要用物理性的發泡，才可以進入回收系統，而確實現在就有台灣的廠商，做到這樣子的技術。 鞋技中心鞋品科技副組長林彥文說：「採用了一個TPU這個材料，TPU這個材料它本身物性夠強，它可以直接做物理發泡，很輕易地在後面去做熱熔回收造粒的部分，再回到製程端，再去做回收再利用。」不用添加發泡劑，而是採用液態氮發泡，只需要一段式製程，大量減少耗能。低密度物理發泡業者陳亭偉說：「那射槍的第一段是透過加熱的方式，將這個材料熔融，達到這個穩定之後，我們就開始注入，慢慢地注入氮氣，我們就會很快速的，將材料注入到模具當中。」攤開數據全循環鞋，平均碳排僅7公斤，是運動休閒鞋的一半，也比傳統皮鞋減少5.8倍，從籌劃到正式量產花了整整五年，鞋技中心鞋品科技副組長林彥文說：「回收的話可能還是要從設計端，比如說指定材料指定製成的使用，才會在後端的部分做比較好的回收的行為。」製鞋品牌業者柴德宏說：「他必須要有人去跟市場消費者們，去訴求這件事情，不只是一個產品，而是一個循環的生活形態跟商業模式。」事實上這不只是一雙鞋，而是從品牌願意自身發起，希望改變消費者所串起的產業革命，更是製鞋王國踩出的永續新路。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前
光電三法過三讀 敏感區需環評
立法院14日三讀通過民眾黨團所提光電三法《環評法》、《發展觀光條例》、《地質法》修正案，未來位於地質敏感區、5公頃以上山坡地面型光電、5公頃以上水面型光電，以及設置40公頃以上的光電，都需經環評把關，但自用型小光電則不在此限，同時也通過附帶決議，要求國家公園署在《環評法》通過後，不得同意設置地面型或水面型太陽光電發電系統。中時新聞網 ・ 17 小時前
光電加嚴環評今通過 七大公會怒批「政治凌駕一切」
立法院今天三讀通過光電加嚴環評修法，未來大型光電或敏感區設置全部強制環評，對太陽能發展造成重創。太陽光電產業七大公協會晚間聯合發表聲明，對政策未充分討論倉促通過「深感遺憾」，批評台灣「政治凌駕一切」，讓光電成為政策角力犧牲者。預期修法後將使企業面臨「買不到綠電、買得更貴」雙重衝擊，如政府不提出配套措施，能源轉型恐面臨轉型失敗風險。中時財經即時 ・ 1 天前
監警環聯合稽查改裝車輛 南警第一分局守護夜間安寧
記者林怡孜／台南報導 深夜呼嘯而過的改裝汽機車，排氣聲震耳欲聾，讓民眾飽受噪音干擾。…中華日報 ・ 1 天前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 12 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前