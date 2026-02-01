上山磨練無人機技能 發揮物命正能量

慈濟空拍團隊，每個月都會舉辦戶外空拍教學，利用不同場域環境，增進空拍技巧。這次來到南投魚池鄉的金龍山，海拔不高，景色優美。即使山區空拍有難度，但初學者也不用擔心，老師手把手教學，還有國小學生跟著爸媽空拍已經兩年，小小年紀技術就很不錯。

慈濟志工 陳榮豐：「等一下 你們如果是第一次開機的，第一次要飛的 你跟著我，那我們過來這邊集合 走。」

這次空拍課程的地點，在南投魚池鄉的金龍山，海拔不到一千公尺，著名的是雲海和日出的景色。慈濟志工 楊凱誠：「前推 後推 移動，然後待彎的時候就叫轉彎。」

廣告 廣告

初學著不用緊張，空拍老師們，從基本功開始教。慈濟志工 陳榮豐：「用手機去控制，裡面有很多參數可以設定 。」

怎麼正確拿空拍機，不要受傷，很重要。慈濟志工 楊凱誠：「我不建議你這樣 (我知道)，為什麼 會打到你自己，你兩指 三指(握著)，你可以脫離這個槳。」

慈濟志工 陳榮豐：「萬一迷失的話就是轉一圈，看一下你的飛機在哪裡 看不到， 手 手 手出來。」

學員們分組練習，各種技巧都要學著操作。慈濟志工 林峻功：「例如說你遇到樹了，是要停起來 還是要繞，有的是煞停 會比較安全，如果說熟手的話，就可以用繞行 繞過那個樹。」

學員裡還有國小學生，跟著爸媽來學空拍 已經兩年多。學生 劉哲睿：「空拍課非常好玩 然後，還可以學到空拍。」

劉哲睿的媽媽 邱婉如：「對空拍機 一開始他可能會覺得，像飛很遠 或是去到那個，有水面的地方，他會覺得很恐怖 不一定敢飛，但是慢慢慢慢就是 會比較有膽識。」

空拍隊學員來自台灣各地，每次都在不同環境練習，從中克服各種問題，讓空拍技巧能更上一層樓。

更多 大愛新聞 報導：

0201歷史今天 慈濟吉隆坡支會升格分會

追尋佛法源頭 訪西域鳩摩羅什大師足跡

